Slovenská ekonomika bude v tomto roku rásť, do veľkej miery aj vďaka investičným projektom financovaných z Bruselu

21.2.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská ekonomika podľa aktuálnej prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) tento rok vzrastie o 3,5 %. Rovnaký rast ekonomiky v tomto roku očakáva aj Inštitút finančnej politiky (IFP) pri Ministerstve financií SR.Epidemiologická situácia u nás a našich obchodných partnerov v Európe sa podľa rozpočtovej rady postupne stabilizuje.„Napriek horšiemu než očakávanému priebehu delta vlny na jeseň minulého roka a čiastočnému lockdownu ekonomika vo štvrtom štvrťroku minulého roka mierne vzrástla," uviedla RRZ.V tomto roku bude zrýchľovanie ekonomiky postavené aj na priemysle, aj na službách, oboje priamo vyplývajúce z priaznivejšieho epidemiologického vývoja.Vďaka uvoľňovaniu protipandemických opatrení sa časť dopytu podľa rozpočtovej rady postupne presunie naspäť k službám.Po medzikvartálnych rastoch v prvom polroku sa začnú spriechodňovať svetové obchodné reťazce, pre Slovensko kľúčové z hľadiska výkonnosti automobilového priemyslu. Zvýši sa rast exportu, čo sa pretaví do akcelerácie ekonomického rastu v druhom polroku.„Pre naplnenie prognózy je už v tomto roku kľúčová včasná príprava a realizácia investičných projektov financovaných zo zdrojov EÚ. Tie výrazne ovplyvnia celkové fixné investície v ekonomike," upozorňuje RRZ.Zotavovanie súkromnej investičnej činnosti je podľa rozpočtovej rady kvôli neistote trvajúcej predchádzajúce dva roky koronakrízy pomalšie.Tempo ekonomického rastu sa podľa RRZ v budúcom roku zrýchli na 4,5 %. K rastu prispejú výraznejšie všetky zložky dopytu.Efektívne využitie dostupných EÚ zdrojov vytvorí predpoklady pre konsolidáciu verejných financií bez toho, aby negatívne pôsobila na ekonomické oživenie. Rok 2023 bude zrejme vrcholom prebiehajúceho ekonomického cyklu.Potenciál ekonomiky v minulom roku podľa RRZ výrazne ovplyvnil pokles produktivity vyplývajúci z pandemického šoku. Najmä v automobilovom priemysle sa dočasne odstavovala výroba a naskladňoval sa vysoký objem zásob. Tento faktor v roku 2022 mierne poľaví a rast súhrnnej produktivity výrobných faktorov sa od roku 2023 obnoví.V minulom roku RRZ zverejnila odporúčanie konsolidovať verejné financie o 1 až 1,5 % HDP do roku 2024, ktoré bude aktualizovať na základe súčasných ekonomických vyhliadok.„Vzhľadom na nezmenený očakávaný vývoj cyklickej pozície ekonomiky by sa najväčšia časť konsolidačného úsilia vlády mala sústrediť do roku 2023. Konsolidácia by tak okrem zlepšovania zdravia verejných financií zároveň prispela aj k zmierneniu prehrievania ekonomiky a teda aj k zníženiu inflačných tlakov," dodala rozpočtová rada.