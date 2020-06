Slovenská ekonomika je vo voľnom páde, tento rok bude zlý a stále sme sa z toho lesa nedostali von

Návrat tri roky dozadu

Oživenie hospodárstva bude postupné

Nezamestnanosť sa zvýši

10.6.2020 (Webnoviny.sk) - Národná banka Slovenska (NBS) opäť zhoršuje prognózu vývoja slovenskej ekonomiky na tento rok. V najnovšej predikcii, ktorú zverejnila v stredu, totiž očakáva, že hospodárstvo Slovenska sa v tomto roku prepadne o 10,3 %, čím ešte zhoršila poslednú prognózu o percentuálny bod.Na druhej strane centrálna banka mierne navýšila odhad hospodárskeho oživenia na budúci rok o 0,4 percentuálneho bodu a očakáva tak rast ekonomiky o 8,4 %. O 0,2 percentuálneho bodu navyšuje aj odhad rastu ekonomiky na rok 2022 na 4,5 %.Centrálna banka však jedným dychom dodáva, že aj aktuálne predikcie stoja na relatívne hlinených nohách. Najväčším rizikom prognózy je neistota prameniaca z ďalšieho epidemiologického vývoja.NBS v základnom scenári pritom predpokladá, že sa podarí eliminovať šírenie vírusu, avšak niektoré reštrikčné opatrenia a zmeny v správaní spotrebiteľov a investorov môžu trvať dlhšie obdobie a úplné doznenie pandémie by malo prísť až s vakcináciou v budúcom roku. To bude znamenať pozvoľné oživenie ekonomiky."Slovenská ekonomika je v tomto roku vo voľnom, viac ako 10-percentnom páde. A ten nás z pohľadu výkonu ekonomiky vracia v čase o tri roky dozadu. Zároveň nám pretrvávajúca neistota zahmlieva čitateľnosť budúceho vývoja a skrýva v sebe citeľne negatívne riziká," komentoval aktuálnu predikciu guvernér NBS Peter Kažimír.Ako dodal, negatívny impulz pre ekonomiku bude pochádzať zo zahraničia a najväčší dosah bude mať v druhom štvrťroku tohto roka.V dôsledku zavedenia núdzového stavu však utrpela výrazné straty aj domáca časť ekonomiky. "Tento rok bude zlý, ale treba pripustiť, že by mohol byť aj horší, a treba si povedať pravdu, že sme sa stále z toho lesa nedostali von," povedal na stredajšej tlačovej konferencii.Centrálna banka pritom očakáva, že oživenie hospodárstva bude postupné a zrejme pomalšie, ako sa pôvodne predpokladalo. Ekonomika podľa aktuálnej predikcie dosiahne predkrízovú úroveň až v prvej polovici roku 2022."Všetky tieto procesy budú pomalšie a menej radostné, ako sme si možno mysleli pred mesiacom," dodal Kažimír s tým, že slovenské hospodárstvo vplyvom zmien v globálnych vzťahoch, zániku firiem či jednorazových odpisov kapitálu a zníženej investičnej aktivity príde aj o časť svojho potenciálu.Centrálna banka preto opäť pripomína nevyhnutnosť štrukturálnych reforiem. "Je nevyhnutná zmena modelu, ktorý nám posledné desaťročie veľmi dobre slúžil, ale svet sa naozaj zmenil," tvrdí guvernér.Pandémia sa negatívne podpíše aj na trhu práce. Zamestnanosť by podľa NBS mala v tomto roku klesnúť o 2,1 %, v budúcom roku o ďalších 0,8 %.Nezamestnanosť by mala zase stúpnuť z necelých 6 % v minulom roku na 7,4 % v tomto roku a vrchol by mala dosiahnuť budúci rok na úrovni 8,5 %. Priemerná nominálna mzda by mala tento rok klesnúť o 1,7 % a nasledovať by mal solídny 8-percentný rast v budúcom roku. Inflácia by mala z vlaňajších 2,8 % spomaliť na 1,9 % v tomto roku a 0,8 % v budúcom roku.NBS zároveň aktuálne predpokladá, že verejné financie sa tento rok dostanú do schodku 8,2 % hrubého domáceho produktu. Nasledovať by malo zmierňovanie deficitu na 5,9 % v budúcom roku a 4,4 % v roku 2022. Negatívnym faktorom je podľa centrálnej banky najmä dopad pandémie koronavírusu a fiškálne opatrenia prijaté na zmiernenie ekonomických následkov.