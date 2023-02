Slovenská ekonomika minulý rok vzrástla o 1,7 percenta, HDP prekročil hodnoty z predkrízového obdobia

14.2.2023 (SITA.sk) - Slovenská ekonomika v minulom roku rástla o 1,7 %. Vyplýva to z predbežných údajov Štatistického úradu SR. Hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách prekročil podľa úradu hodnoty z predkrízového obdobia.Rast ekonomiky podporil najmä rast konečnej spotreby, čiže výdavkov domácností, ako aj medziročné zvýšenie investícií. To sa podľa úradu prejavilo rastom hrubého fixného kapitálu. Vývoz síce rástol, no dovoz mal vyššiu dynamiku medziročného nárastu, a preto zahraničný obchod skončil s výrazným záporným saldom.Za štvrtý kvartál slovenská ekonomika predbežne vzrástla o 1,1, %. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa HDP medziročne zvýšil o 1,2 % a medzikvartálne o 0,3 %.Vysoká inflácia spôsobila podľa úradu výraznejší rozdiel medzi hodnotou HDP v bežných a stálych cenách. V bežných cenách sa vo štvrtom štvrťroku vytvoril HDP v objeme 28,3 miliardy eur, čo predstavovalo v porovnaní so štvrtým štvrťrokom 2021 nárast o 2,4 miliardy eur. Po prepočte do stálych cien HDP dosiahol 23,5 mld. eur.Údaje k hrubému domácemu produktu úrad spresní na základe ďalších dostupných údajov v utorok 7. marca.