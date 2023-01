Slovenská ekonomika po komplikovanom štarte mierne porastie, stáť by mala na dvoch hlavných pilieroch

Celoročnej recesii by sme sa mali vyhnúť

Na dvoch hlavných pilieroch

Inflačné tlaky ostanú vysoké

9.1.2023 (Webnoviny.sk) - Slovenská ekonomika v tomto roku porastie. Analytik J&T Banky Stanislav Pánis predpokladá zhruba rovnaké tempom ako v roku 2022, teda približne 1,5-percentnú dynamiku.„Začiatok nového roka však môže byť komplikovaný a nemožno vylúčiť technickú recesiu pri kontrakcii v štvrtom kvartáli 2022 a prvom kvartáli 2023 v dôsledku hospodárskych protivetrov u našich hlavných obchodných partnerov na čele s Nemeckom a slabého spotrebiteľského dopytu,“ povedal pre agentúru SITA Pánis.V základnom scenári očakáva, že ekonomika by sa mala vyhnúť celoročnej recesii, čomu zabránia kompenzačné opatrenia vlády týkajúce sa vysokých cien energií, ako aj masívne dočerpávanie eurofondov z predchádzajúceho programového obdobia.„V druhej polovici roka by malo naše hospodárstvo podporiť aj externé oživenie spolu s ďalším zlepšením sa dodávateľsko-odberateľských reťazcov. Je však potrebné zdôrazniť, že riziká výhľadu sú smerom nadol,“ pokračoval analytik.Z hľadiska zložiek rastu bude podľa neho naša ekonomika stáť na dvoch hlavných pilieroch, teda investičnej aktivite a zahraničnom obchode. Spotreba domácností by mohla prispieť k rastu okolo „zelenej nuly“.Bez energetických kompenzačných opatrení vlády by spotreba domácností bola podľa Pánisa výraznou brzdou rastu, ktorá by v dôsledku masívneho rastu inflácie a poklesu kúpnej sily domácností tlačila ekonomiku do recesie.Rovnakým smerom by pôsobila aj biznis aktivita, ťažšie by sa dýchalo mnohým najmä energeticky náročným podnikom, ktoré by čelili existenčným problémom.„Je však potrebné povedať, že ekonomický rast bol z tohto uhla pohľadu vykúpený len masívnym rastom verejného dlhu. Sotva možno očakávať, že takáto veľká miera dotovania cien energií sa bude môcť zopakovať aj v nasledujúcich rokoch, čo vytvára veľkú neistotu po roku 2023 a bude to znamenať zrejme dlhšie vyššie inflačné tlaky a limitovaný ekonomický rast,“ skonštatoval Pánis.Kompenzačný energetický štít vlády podľa neho spôsobí, že inflačné tlaky sa u nás v roku 2023 zvoľnia, no stále ostanú vysoké.„Tempo rastu spotrebiteľských cien bude v priemere za celý rok naďalej atakovať dvojciferné úrovne,“ myslí si Pánis. Inflačné tlaky by sa však počas roka mali podľa neho systematicky zvoľňovať, najmä od leta, keď by dynamika rastu cien mala klesnúť na jednociferné úrovne, na ktorú by sa mal dostať rast cien potravín, služieb aj priemyselných tovarov. Prispejú k tomu okrem vyššej porovnávacej bázy faktory na ponukovej aj dopytovej strane ekonomiky.V prípade ponukovej strany ide odstránenie úzkeho hrdla dodávateľských reťazcov, čoho prvé výhonky vidíme už teraz pri normalizácii cien kontajnerovej dopravy, stabilizácii cien energií či dokonca poklese cien agrokomodít. Súčasne spomalenie globálneho ekonomického rastu, k čomu prispelo aj sprísnenie monetárnej politiky, znamená aj slabšie dopytové tlaky. Na celoročnej báze budú však nákladové faktory podľa analytika naďalej významným prispievateľom k rastu spotrebiteľských cien spolu s potravinami. Rast cien potravín sa síce spomalí, no stále ostane z historického hľadiska vysoký najmä pre nižšie príjmové skupiny.