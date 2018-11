Slovenská filharmónia a Slovenský filharmonický zbor Foto: Slovenská filharmónia/Ján Lukáš Foto: Slovenská filharmónia/Ján Lukáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. novembra (TASR) - Slovenská filharmónia odcestuje na turné do Južnej Kórey. Členovia SF uvedú počas umeleckého zájazdu, na ktorý odcestujú v stredu(7.11.) šesť koncertov, z nich jeden pre školákov. TASR informovala Martina Tolstova, tlačová tajomníčka SF.Slovenská filharmónia navštívi Južnú Kóreu po tretíkrát. Dva koncerty zaznejú v hlavnom meste Soule. Turné bude pokračovať v mestách Daegu, Tongyeong a na najväčšom juhokórejskom ostrove Jeju. Po boku filharmonikov sa predstaví kórejská huslistka Dami Kim, klavirista Chung Kyubin a sopranistka Yoo Soyung. Za dirigentským pultom sa budú striedať anglický dirigent Damian Iorio a Günter Pichler z Rakúska.V interpretácii SF zaznejú tri programy zostavené z diel Gioachinna Rossiniho, Antonína Dvořáka, Johannesa Brahmsa, Emmericha Kálmana a Ludwiga van Beethovena. Jeden z pripravených programov zaznel aj v Bratislave, na úvodnom koncerte Populárneho cyklu pod taktovkou rakúskeho dirigenta Güntera Pichlera, zakladateľa slávneho Alban Berg Quartett.priblížila koncert, na úvod ktorého zaznela obľúbená predohra k zriedka hrávanej opere Gioachinna Rossiniho Hodvábny rebrík (La scala di seta).pripomenula Tolstova s tým, že program koncertu sa zopakuje v Kórei v štyroch koncertných sálach s kapacitou okolo 2000 divákov.Filharmonici pricestujú do Bratislavy v nedeľu 18. novembra. Najbližšia dvojica symfonických koncertov SF sa v bratislavskej Redute uskutoční vo štvrtok a piatok 22. a 23. novembra. Orchester sa predstaví spolu so Slovenským filharmonickým zborom pod taktovkou Juraja Valčuhu.