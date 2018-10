Slovenská filharmónia otvára jubilejnú 70. koncertnú sezónu

Slovenská filharmónia a Slovenský filharmonický zbor, ilustračná snímka. Foto: Slovenská filharmónia/Ján Lukáš Foto: Slovenská filharmónia/Ján Lukáš

Bratislava 16. októbra (TASR) - Slovenská filharmónia otvorí v októbri jubilejnú 70. koncertnú sezónu 2018/19, ktorá potrvá do 16. júna 2019. Post šéfdirigenta Slovenskej filharmónie (SF) zastáva britský dirigent James Judd, ktorý uviedol so SF otvárací koncert 54. ročníka BHS.Pod Juddovou taktovkou zaznejú aj otváracie koncerty jubilejnej sezóny SF 25. a 26. októbra. Zaznejú diela dvoch známych skladateľov, Wolfganga Amadea Mozarta a Gustava Mahlera. V bratislavskej Redute zaznie Koncert pre klavír a orchester č. 23 A dur, KV 488 dur v interpretácii rakúskej klavírnej virtuózky Elizabeth Leonskej a Symfónia č. 7, ktorú Mahler uviedol v premiére s Českou filharmóniou v roku 1908.Slovenská filharmónia sa v novej sezóne so šéfdirigentom Juddom predstaví na siedmich dvojiciach koncertov hlavných abonentných cyklov, a to 25., 26. októbra 2018, 29., 30. novembra 2018, 6., 7. decembra 2018, 21., 22. marca 2019, 28., 29. marca 2019, 30., 31. mája 2019, 6. a 7. júna 2019.Post stálych hosťujúcich dirigentov Slovenskej filharmónie zastávajú Rastislav Štúr, šéfdirigent a riaditeľ Opery SND, a český dirigent Petr Altrichter, ktorý vystriedal na tomto poste Leoša Svárovského. Hosťom bude dirigent svetového renomé Juraj Valčuha, predstaví sa charizmatický nórsky dirigent Eivind Gullberg Jensen, ktorý dirigoval záverečný koncert tohtoročných BHS, debutovo sa v sezóne predstaví Talian Paolo Carignani. V apríli privíta filharmónia renomovaného kazašského dirigenta Alana Buribayeva či Juna Märkla, ktorý sa do filharmónie vracia po troch rokoch.Jubilejná 70. koncertná sezóna ponúka abonentom a návštevníkom 13 koncertných cyklov – Symfonicko-vokálny, cyklus A/B; Hudba troch storočí: cyklus D/E; Populárne koncerty, cyklus C; Mimoriadne koncerty, cyklus M; Rodinné koncerty, cyklus R; Hudobná akadémia Slovenskej filharmónie vrátane Filharmonickej škôlky, cyklus HA; Junior koncerty, cyklus J; Organové koncerty, cyklus O; Koncerty Slovenského komorného orchestra, cyklus SKO; Hudba v chrámoch, cyklus S; Hudobná mozaika, cyklus HM; Stará hudba, cyklus SH a koncertný cyklus Klavír a klaviristi, cyklus K v Malej sále SF.Návštevníkov Reduty čaká v novej sezóne bohatý program.povedal pre TASR generálny riaditeľ Marian Lapšanský.