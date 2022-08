Slovenská futbalová reprezentácia má nového trénera, Tarkoviča nahradil Calzona

30.8.2022 (Webnoviny.sk) - Talian Francesco Calzona bude novým hlavným trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie. Ako informuje Slovenský futbalový zväz (SFZ) na svojom webe, s 53-ročným odborníkom podpísal zmluvu s platnosťou do 31. decembra 2023.Ak Slováci postúpia na majstrovstvá Európy v roku 2024, povedie ich Calzona aj na tomto turnaji. Výkonný výbor SFZ schválil nového kouča per rollam na návrh prezidenta SFZ Jána Kováčika a viceprezidenta pre štátne reprezentácie Karola Belaníka Calzona doteraz pracoval na klubovej úrovni iba v Taliansku. Okrem klubu SSC Neapol bol asistentom trénera aj v Cagliari, Empoli, Sorrente, Alessandrii a Perugii. Vo viacerých kluboch pracoval pod hlavným koučom Mauriziom Sarrim , ktorý aktuálne vedie Lazio Rím Do júna 2022 bol kormidelník slovenskej reprezentácie Štefan Tarkovič , vedenie SFZ ho odvolalo po dvoch júnových dueloch Ligy národov , v ktorých Slováci zdolali Bielorusov a podľahli Kazachom. Prešovský rodák Tarkovič bol bol trénerom reprezentácie SR od októbra 2020, na tomto poste nahradil Pavla Hapala . Slovenský národný tím viedol v 22 zápasoch a dosiahol v nich 8 víťazstiev, 7 remíz a 7 prehier so skóre 26:24.