Slovenská futbalová reprezentácia odcestovala do Baku, avšak bez troch hráčov aj manažéra tímu

Slovenskí futbaloví reprezentanti nastúpia proti Azerbajdžanu na jeho pôde v pondelok 14. októbra o 18.00 h SELČ. V septembri obaja súperi proti sebe nastúpili v Košiciach a Slovensko zaznamenalo tri body za triumf 2:0.





13.10.2024 (SITA.sk) - Slovenskú reprezentáciu futbalistov čaká v rýchlom slede ďalší duel Ligy národov 2024/2025, v 1. skupine C-divízie sa už v pondelok večer predstavia v Baku a ich súperom bude domáci Azerbajdžan.Tréner Francesco Calzona v tomto súboji nemôže rátať so službami troch hráčov, ktorí boli s tímom pred piatkovým duelom v Bratislave pri remíze so Švédskom 2:2.Do Baku nemohol odletieť obranca Denis Vavro , keďže proti „trom korunkám" dostal druhú žltú kartu v LN a má automatickú stopku na jedno stretnutie.„Na tom mieste bude zmena, ale nemôžeme si ich dovoliť veľa. Ale nejaké budú," prezradil kouč Calzone hneď po piatkovom súboji.Ďalší dvaja futbalisti sú mimo hry pre zdravotné problémy. V nedeľu do Azernajdžanu neodletel Adam Obert , ktorý sa zranil ešte pred súbojom proti Švédom. Realizačný tím reprezentácie SR ho uvoľnil obranca sa vrátil do svojho klubu v Taliansku.Hrať nemôže ani stredopoliar Matúš Bero , ktorý si zahral v piatok proti švédskemu výberu. Počas sobotňajšieho tréningu sa však zranil a vracia sa do nemeckého Bochumu. Hlavný kouč Calzona pre duel v Baku prišiel aj manažéra tímu a svojho asistenta Mareka Hamšíka „Tréner Calzona a vedenie SFZ ho uvoľnilo pre študijné povinnosti," informoval oficiálny web Slovenského futbalového zväzu