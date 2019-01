Slovenská hudba získala veľký úspech v Holandsku

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 28. januára (TASR) – Veľký úspech získali slovenskí interpreti a organizátori Pohody na festivale Eurosonic Noorderslag 2019 (ESNS). Tento najväčší európsky showcaseový festival sa uskutočnil v dňoch 16. až 20. januára v holandskom Groningene.ESNS 2019 hostil viac ako 300 kapiel z celej Európy. Vďaka zameraniu na hudbu z Česka a Slovenska i ďalším aktivitám Pohody (Garagestage a Pohoda night na Pinguin Radioshowcases) sa v Holandsku predstavilo 13 interpretov a skupín z slovenskej scény, ktorí spolu odohrali 22 koncertov.napísal vo svojom článku krátko pred najväčším európskym showcaseovým festivalom šéfredaktor holandského hudobného portálu OOR Koen Poolman. Oslavné recenzie o slovenských umelcoch priniesli aj DIY, Vice, Noisey, nemecký Rolling Stone a mnohé holandské a belgické médiá. Za hranicami Českej republiky a Slovenska vyšlo v súvislosti s Eurosonicom do dnešného dňa naprieč Európou takmer 100 článkov o slovenských umelcoch a kapelách. Chvály na viaceré z nich sú dôkazom, že odviedli skvelú prácu a tiež prísľubom, že o českej a slovenskej scéne bude počuť v zahraničí čoraz častejšie.Skupiny The Ills, Tittingur, Thisnis, Möbius, Nvmeri, Our Stories, Autumnist, Katarína Máliková & Ensemble, Vojdi, The Wilderness či Raptor Koch spolu s DJ-mi a producentmi B-complex a Isama Zing ukázali rôzne podoby slovenskej hudby a každé vystúpenie spĺňalo najprísnejšie kritériá. Ako bol Eurosonic zlomový pre slovenskú hudbu, rovnako zásadný bol aj pre festival Pohoda. Samotná Pohoda si z Groningenu odniesla dve víťazstvá z European Festival Awards 2018, ako aj ocenenie A Greener Festival Award.Katku Málikovú a jej dream pop s množstvom príchutí vychválil nemecký Rolling Stone a vo svojom výbere ju spomenul aj taliansky portál Euromusica. Vice vyspovedalo v krátkom rozhovore Tittingur. Asi najskloňovanejšou kapelou boli The Ills. Ako napísal Will Richard z DIY:."povedal pre TASR Martin Iso Krajčír, líder kapely Ills.uviedol pre TASR šéf Pohody Michal Kaščák.