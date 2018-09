Slovenská humanitárna pomoc je už v Iraku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. septembra (TASR) - Konvoj s humanitárnou pomocou zo Slovenska v hodnote vyše 212.000 eur už dorazil do Iraku. Prístroje, záložné generátory, humanitárny materiál a hračky pre deti začne Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v najbližších dňoch distribuovať do šiestich zdravotníckych zariadení v Mósule na severozápade Iraku. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.Pomoc odovzdal zástupca slovenského veľvyslanectva v Iraku Peter Stano.napísalo MZVaEZ. Slovensko je podľa rezortu diplomacie jedna zo štyroch európskych krajín, ktoré zareagovali na prosbu irackej vlády konkrétnou pomocou.Mósul žiadal pomoc pri odstraňovaní následkov vlaňajších bojov s extrémistami z organizácie Islamský štát. Mesto bolo pri bojoch značne zdevastované, z ôsmich nemocníc bolo šesť zničených úplne a dve spolovice.priblížilo ministerstvo.