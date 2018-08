Slovenská interpretka ľudových balád Zuzana Homolová má narodeniny

Na snímke speváčka Zuzana Homolová. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Ružomberok/Bratislava 17. augusta (TASR) – Tvorba slovenskej pesničkárky Zuzana Homolovej sa vyznačuje lyrickosťou, poetickosťou, a silnými väzbami na folklórnu tradíciu. Nahrávka, ktorú speváčka vytvorila v spolupráci s hudobníkmi Samom Smetanom a Milošom Železňákom s názvom Tvojej duši zahynúť nedám, bola ocenená cenou slovenskej Akadémie populárnej hudby Aurel 2005 v kategórii world music. V piatok 17. augusta sa uznávaná interpretka dožíva životného jubilea 70 rokov.Zuzana Homolová (vlastným menom Dobromila Baloghová) sa narodila 17. augusta 1948 v Ružomberku. Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Prešove. Už počas štúdií účinkovala v študentskom divadle. Na svojom prvom štipendijnom pobyte vo Francúzsku na univerzite (L'Université de Poitiers) zaznamenala prvý kontakt s anglosaským folkom, zameraným na ľudové balady.poznamenala speváčka v jednom z publikovaných rozhovorov. Od roku 1974 účinkovala štyri roky v programe Pes-nič-ky v bratislavskom Junior klube a v inscenácii Ostrovy v Divadle u Rolanda v Bratislave. Jej tvorbu si všimol český folkový hudobník, skladateľ a pesničkár Jaroslav Hutka z kapely Šafrán.prezradila speváčka.Hudobná spolupráca na premiére divadelnej hry P. Kováčika: Krčma pod zeleným stromom v činohre Divadla P. O. Hviezdoslava (DPOH, dnes Mestské divadlo) v Bratislave sa začala v roku 1976. Nasledovali sólové vystúpenia v bratislavskej skupine Zátvorka (Miloš Janoušek, Tamara Koričanská, Julo Kinček), bola členkou tria s Milošom Janouškom, Ivanom Hoffmanom, ktoré malo v repertoári ľudové balady, zhudobnenú poéziu Milana Rúfusa, Vojtecha Mihálika, Viery Vincovej, Pavla Maloviča, Ivana Hoffmana, Miloša Janouška. V rokoch 1991-1993 pripravovala a moderovala relácie Pesničky do tmy v RMC Rádiu (spolu s M. Janouškom) o folku, šansóne a rocku. Z toho obdobia pochádza aj spoločný koncert s vynikajúcim českým hudobníkom Jiřím Stivínom, ktorý folková speváčka odohrala v bratislavskom Štúdiu S. V roku 1992 realizovala so skupinou Sklo cyklus Pesničkári slovenskí.So spevákom a textárom Vlastom Redlom vydala v roku 1995 album Slovenské balady. Neodmietla ani spoločný projekt so Slovenským rozhlasom a podieľala sa na rozhlasovom mesačníku pre frankofilov. Na podnet huslistu Sama Smatanu sa opäť vrátila k folku. Vystupovala na Rudolstadt festivale v Nemecku a podujala sa participovať na ďalších projektoch vtedajšej Slovenskej televízie (STV) a Divadla a.ha. v Bratislave pod názvom Urobme si ticho. Skupina Banda príležitostne spolupracuje so speváčkou ľudových balád a pesničkárkou Zuzanou Homolovou. Od roku 2006 vystupuje v zoskupení Trojka Zuzany Homolovej, ktorú s ňou tvoria Samo Smetana - husle, Miloš Železnák - gitara. Spolu vydali niekoľko albumov, album Ňet vekšeho rozkošu bol nominovaný na cenu Radio_Heard Awards (RHA) 2013. Spojenie poézie a minimalistickej až tichej hudby priniesol album z roku 2014 Medzi dvomi prázdnotami. Ten nahrala Zuzana Homolová spolu s hudobníkom Milošom Železňákom.