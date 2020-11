Slovenská jazzová diva Adriena Bartošová vydáva nový album O smútku a radosti

Album je osobnejší, zvukovo i dramaturgicky pestrejší a je výsledkom spolupráce mnohých zvučných mien. Nahrávka s názvom O smútku a radosti vychádza vo vydavateľstve Hudobný fond.

Slovami speváčky tak novinka vychádza aj napriek viacerým nepriaznivým podmienkam. Niektoré skladby sú úplne čerstvé, Adriena Bartošová ich zložila počas prvých ,,koronových prázdnin“. Texty, ktoré jej pomohol doladiť jej manžel Štefan Bučko zachytávajú osobné impresie, korešpondujúce aj s názvom CD. Štýlovú pestrosť príznačnú pre album, dotvárajú špičkoví slovenskí jazzmani: gitarista Pavol Bereza, legendárny basgitarista Juraj Griglák, perkusionista Igor Sabo, basista Martin Gašpar, talentovaná flautistka Sisa Michalidesová a mnohí ďalší. Štúdiových hráčov dopĺňajú aj klavirista Ľuboš Šrámek a saxofonista Nikolaj Nikitin, podieľajúci sa aj na časti aranžmánov. Známa dvojica Nikitin a Šrámek sa zároveň chopila pozície spoluproducentov albumu. Kvalitný zvuk nahrávky ostal v réžii zvukového majstra Petra Preložníka (tiež klávesové nástroje) a špičkového Joa Tarantina, ktorý sa postaral aj o mastering. Pre Adrienu Bartošovú bol proces tvorby odlišný od jej predošlých hudobných počinov. ,,Vždy som spolupracovala so špičkovými hudobníkmi, teraz to bolo možno zložitejšie, lebo sme o výslednom tvare rozhodovali traja. V každom prípade išlo o zaujímavý tvorivý dialóg,“ hodnotí spoluprácu na albume, pričom dodáva, že s osvedčeným tímom muzikantov sa jej vždy pracuje výborne. Výsledkom ich spoločného snaženia je album, z ktorého podľa slov kritikov cítiť radosť z muzicírovania, hĺbavosť, celkovú pohodu, ale i spontánnosť v melódii a harmónii.

,,Myslím, že vďaka kreatívnemu vstupu mojich dvoch spoluproducentov Nikolaja Nikitina a Ľuboša Šrámeka, sa časť mojich piesní posunula do novej kvality. CD je zvukovo i dramaturgicky pestrejšie a myslím, že aj osobnejšie. Kým predtým som sa viac spoliehala pri vyjadrení svojich pocitov viac na hudobnú výpoveď, tak dnes jednotlivé impresie dopĺňam aj vo svojich textoch,“ približuje Bartošová. Vydanie nahrávky podporili Fond na podporu umenia a SOZA. Album Adriana Bartošová – O smútku a radosti vydalo vydavateľstvo Hudobný fond.

Adriena Bartošová (60) je slovenská speváčka a skladateľka. Začínala v rockovej skupine Demikát, no už čoskoro sa svojim talentom zviditeľnila vo viacerých domácich i zahraničných projektoch so svojou kapelou SCAT. Spolupracovala s jazzovým kvintetom Ladislava Gerhardta, s Bigbandom Gustáva Broma, ale aj s poprednými jazzovými hudobníkmi Janou Koubkovou, Wolfgangom Lackerschmidtom, či Hannesom Beckmanom. V r. 1991 debutovala albumom Dážď/Harmony of Rain, ktorý bol nominovaný na album roka. O tri roky neskôr získala cenu Ladislava Martoníka, ktorú udeľuje Slovenský hudobný fond za tvorbu a interpretáciu v oblasti slovenského jazzu. Na výslnie slovenskej pop scény ju vyniesla samba Mas Que Nada (1996) z jej tretieho albumu s rovnomenným názvom. Je stálicou slovenskej hudobnej scény, pričom jej tvorbu a prínos do hudby odmenili aj prestížnym ocenením Identifikačný kód Slovenska. Na konte má už dvanásť albumov.

Videoklip ku skladbe O smútku a radosti: