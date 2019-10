Slovenská jazzová jeseň 2019 sa začne naozaj veľkolepo

V Bratislave po 6 rokoch a prvýkrát po vydaní Beautiful Life

Zo slovenských jazzových talentov ju zaujali Kristína Mihaľová a Jakub Šedivý

22.10.2019 (Webnoviny.sk) -Diannes Reeves poteší svojich slovenských fanúšikov koncertom po dlhých šiestich rokoch. Mnohonásobná držteľka prestížnych hudobných ocenení medzičasom stihla vydať svoj najnovší štúdiový album Beautiful Life (2014), na ktorom spolupracovali najžiarivejšie hviezdy súčasnej jazzovej scény - Gregory Porter, Robert Glasper, Esperanza Spalding a iní. Album bol v roku 2015 ovenčený cenou Grammy v kategórii Best Jazz Vocal Performance. Jej slovenskí priaznivci sa tak na bratislavskom koncerte bezpochyby dočkajú nielen jej najväčších hitov a hudobného prierezu jej bohatou kariérou, ale tiež noviniek z doposiaľ poslednej štúdiovky.V Bratislave sa Dianne Reeves predstaví so zostavou: Peter Martin (piano), Romero Lubambo (gitara), Reginald Veal (bass) a Terreon Gully (bicie).Hudobní kritici s obľubou v recenziách označujú Dianne Reeves za umelkyňu, ktorá si zaslúži obdiv za neustálu koncertnú i albumovú aktivitu, hoci už po dvoch desiatkach albumov a piatich prestížnych soškách Grammy o jej virtuozite nepochybuje odborná verejnosť ani fanúšikovia po celom svete.Medzi jej historicky najsignifikantnejšie, najvýznamnejšie a najviac sledované projekty a spolupráce patria kolaborácia s Arifom Mardinom (legendárnym producentom Norah Jones či Arethy Franklin) na intímnej kolekciii ocenenej Grammy A Little Moonlight, či participácia na filme Georgea Clooneyho, ovenčenom 6timi nomináciami na Oscara "Good Night, and Good Luck,”, za ktorý Reeves získala Grammy v kategórii Best Jazz Vocal Grammy for film's soundtrack.Dianne Reeves je vysoko-uznávanou osobnosťou v rámci jazzovej umeleckej komunity. Dôkazom je množstvo pôct a ocenení, ktoré jej pravidelne udeľuje akademická hudobná obec po celom svete. Je nositeľkou čestného doktorátu prestížnej Berklee College of Music v Bostone a Juilliard School v New Yorku. Jedným z najnovších ocenení Diane Reeves je cena Jazz Master od Národnej nadácie pre umenie (National Endowment for the Arts) z roku 2018 – najprestížnejšie národné ocenenie a pocta, ktorú USA udeľujú jazzovým umelcom.V spolupráci s organizátormi svojho pripravovaného bratislavského koncertu, festivalom CITY SOUNDS, si Dianne Reeves v uplynulých dňoch vybrala slovenskú predkapelu - Kristínu Mihaľovú a Jakuba Šedivého. Umelecká dvojica aktuálne patrí medzi výrazné mladé osobnosti slovenskej hudobnej scény. Tým, ktorí bedlivo sledujú dianie na domácej jazzovej scéne, tento objav netreba veľmi predstavovať. Obaja umelci študovali na konzervatóriu v Prahe a ich pôsobenie na Slovensku odštartovala výhra v súťaži Nové tváre slovenského jazzu 2017, kde získali ocenenie Objav roka. Odvtedy sa predstavili na pódiách pred svetovými hviezdami ako Stanley Clarke alebo Candy Dulfer a koncertovali tiež v Paríži a na známom jazzovom festivale Jazz à cours et à jardins 2019 v Lyone.JASLOVSKÝ, Marián. Nové tváre slovenského jazzu: mladí sú skvelí. In: Aktuality.sk [online]. 4.12.2017 [cit. 2019-09-13].Dvadsaťdvaročná Kristína Mihaľová (spev) a jej o rok starší rovesník Jakub Šedivý (akustická gitara) od svojho debutu očarujú hudobných kritikov doma i za hranicami Slovenska. V súčasnosti pripravujú album a majú za sebou turné v Čechách, na Slovensku aj v Európe. Ich vystúpenia sú charakteristické originálnym prevedením vlastných skladieb ale aj spracovaním pôvodných piesní obľúbených interpretov ako napríklad Jazzmeia Horn, Gretchen Parlato, Aaron Taylor a iní.hovorí na margo blížiaceho sa koncertu Kristína Mihaľová.The Peacocks: www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=9z2RQdEKGxk I´ll Be There: www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=9OVnaeDiNJ8 Website | http://diannereeves.com/ Facebook | https://www.facebook.com/DianneReevesMusic Twitter | https://twitter.com/DianneReeves1 Instagram | https://instagram.com/DianneReevesmusic YouTube | http://diannereeves.com/video Soundcloud | https://soundcloud.com/dianne-reeves-official Spotify | https://open.spotify.com/artist/7nwrblOf59ulOiB6djwPVh Inzercia