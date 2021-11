Slovenská komora učiteľov: Samotesty majú dostávať i učitelia

Antigénové samotesty, ktoré dostávajú žiaci v školách na domáce použitie, by mali byť distribuované aj pre učiteľov. Myslí si to Slovenská komora učiteľov (SKU). Prezident SKU Vladimír Crmoman pre TASR uviedol, že v tomto prípade na nich rezort školstva zabudol.





"Sám zažívam, že samotesty rozdávam v triede a pýtam sa žiakov, ako ich využívajú. Niektorí ich využívajú viac, iní menej. Učitelia by tiež potrebovali samotesty, pretože sme denne v kontakte s deťmi, o ktorých sa dozvieme, že majú ochorenie COVID-19," vysvetlil Crmoman. Ako dodal, často sa to učitelia dozvedia až po pár dňoch."Na nás ministerstvo zabudlo. Nemáme samotesty, vôbec nám ich ministerstvo neposkytlo ako zamestnancom v prvej línii," povedal prezident SKU. Ako vysvetlil, učitelia sa síce neprirovnávajú ku zdravotníkom, ale poukázal na to, že aj oni sú denne v kontakte so stovkami žiakov. Zároveň tvrdí, že keby sa učitelia takto otestovali, zvýšila by sa aj ochrana v školách.Z dôvodu veľkého záujmu o antigénové samotestovanie momentálne prebieha distribúcia antigénových samotestov pre žiakov základných, stredných a špeciálnych škôl. "Zamestnanci škôl majú možnosť sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 a v prípade objavenia príznakov ochorenia COVID-19 majú možnosť využiť PCR test," uviedol pre TASR odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.Rezort školstva distribuuje antigénové samotesty z dôvodu eliminovať prítomnosť žiakov pozitívnych na ochorenie COVID-19. Samotesty dostávajú rodičia žiakov od začiatku školského roka v prípade, že o ne prejavili záujem.