Slovenská lyžiarska asociácia zriaďuje Národné lyžiarske centrá

Na snímke prezident Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA) a manažér projektu Ivan Ivanič počas tlačovej konferencie SLA k novému systému výchovy lyžiarskych talentov pod Tatrami v Bratislave 6. júna 2019. Foto: TASR/Jaroslav Novák Foto: TASR/Jaroslav Novák

Bratislava 6. júna (TASR) - Slovenská lyžiarska asociácia (SLA) sa rozhodla sprofesionalizovať juniorské tímy. ProSki tím vznikol naprieč všetkými úsekmi, v rámci neho už funguje Národné lyžiarske centrum (NLC) - Nordic pre bežecké disciplíny, od 1. júla sa spustí NLC - Alpine pre alpské disciplíny.SLA plánuje projekt zastrešovať minimálne štyri až päť rokov. Na zaradenie do ProSki tímu musia lyžiari splniť stanovené kritériá a budú rozdelení do dvoch výkonnostných kategórií. Tým, ktorí splnia všetky výkonnostné kritériá, uhradí asociácia kompletné náklady na prípravu a súťaže v jednej sezóne. Ostatným pokryje polovicu nákladov. V pilotnom ročníku počíta SLA s potrebou približne 500.000 eur.povedal prezident SLA a manažér projektu Ivan Ivanič, ktorý zdôraznil, že ide o ponuku, nie povinnosť, pre mladých lyžiarov. Niektorí z nich sa pripravujú po vlastnej osi.V závislosti od odvetvia sa projekt týka športovcov od 13 do 23 rokov, podľa Ivaniča nastáva najväčší úbytok vo veku 15 a 16 rokov:Hlavným trénerom NLC - Nordic bude Ján Valuška, ktorému budú pomáhať Stanislav Holienčík aj Ivan Hudač, v strednodobom horizonte sa k bežcom pridajú športovci v ďalších severských disciplínach. Za hlavného kouča NLC - Alpine vybrali Taliana Reinharda Leitera, na projekte neparticipuje dlhoročný tréner Timotej Zuzula.uviedol prezident SLA.Ivanič ani Leiter sa neobávajú jazykovej bariéry pri práci s mladými zjazdármi.povedal 43-ročný Leiter.Najtalentovanejší športovci z úsekov akrobatického lyžovania či snoubordingu sa budú v úvodnej fáze pripravovať v existujúcich NLC, o rok sa chystá aj zriadenie centra s prívlastkom Modern.dodal športovo-technický riaditeľ úseku snoubordingu Marek Hliničan.