Slovenská módna e-commerce v predošlom roku vygenerovala obrat 331 miliónov eur

28.1.2021 (Webnoviny.sk) -Z výskumu vyplynulo, že nákupné správanie slovenských užívateľov veľkou mierou ovplyvnila pandémia koronavírusu. Objavili sa úplne nové produkty (rúška) a módu ovplyvnil trend pohodlia. Môžeme teda s istotou povedať, že rok 2020 sa aj v módnom svete niesol v duchu prebiehajúcej pandémie. Najväčší medziročný nárast sme zaznamenali v nasledovných kategóriách:E-shoppo svojom úspešnom vstupe na trh v roku 2019 pokračoval v miešaní kariet na slovenskom online módnom trhu aj počas minulého roka. Podarilo sa mu dostať sa na druhé miesto v návštevnosti e-shopov. Takisto si polepšil v spontánnej znalosti o 4 %, čo ho katapultovalo do TOP 3. Prvé miesto si aj naďalej drží. Ďalej sa v TOP 10 najnavštevovanejších e-shopov nachádzaTOP 3 uzatvára v prieskumee-shopov na Slovensku(1. Bonprix, 2. About You). O štvrtú priečku sa delia, ktorých znalosť stúpla o 1 %. Napriek vysokému umiestneniu si Bonprix a Deichmann pohoršili každý o 2 %. Nováčikmi, ktorí sa prvýkrát umiestnili v rebríčku, sú. Najväčší prepad o 4 % zaznamenala ázijská platforma Aliexpress, ktorá tak skončila na chvoste rebríčka.Od januára módna e-commerce zaznamenala slabnutie objednávok spojené so strachom z prichádzajúceho koronavírusu. Počas trvania prvého lockdownu a uzavretia kamenných predajní sa situácia otočila a online zaznamenal prvý výrazný nárast tržieb. Uvoľnenie opatrení a otvorenie obchodov v letnom období spôsobilo pokles záujmu o online nákupy a prinieslo slabšiu letnú sezónu. Na konci prázdnin sa so zhoršujúcou epidemiologickou situáciou krivka otočila a smerom ku koncu roka sme zaznamenali obrovský nárast tržieb. O najvyšší skok sa v novembri postarala kombinácia viacerých faktorov -Projekt Fashion (Re)search je dlhodobý výskumný projekt slovenského vyhľadávača módy GLAMI o stave módnej e-commerce, ktorý je založený na kontinuálnom zbere dát od slovenských užívateľov. GLAMI bolo založené v roku 2013 Tomášom Hodboďom a Michalem Jirákom ako vyhľadávač pre všetko, čo sa týka módy. Každý deň GLAMI spája tisíce nakupujúcich so značkami a e-shopmi na jednom mieste. Vďaka smart kategorizácii produktov a výberu módy šitému na mieru každého jednotlivca GLAMI zjednodušuje objavovanie a nakupovanie módy.Informačný servis