Slovenská národná galéria oslávi 70. narodeniny pestrým programom

Ilustračná snímka Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. júla (TASR) – Významné jubileum 70 rokov od svojho vzniku oslávi v sobotu 28. júla Slovenská národná galéria (SNG). Vrcholná galerijná inštitúcia patriaca pod Ministerstvo kultúry SR pri tejto príležitosti pripravila v Bratislave narodeninovú oslavu a svojich návštevníkov bude hostiť päťhodinovým pestrým večerným programom. Od 18. do 23. hodiny to vraj bude malý letný festival, plný výstav, programu, hudby a dobrého jedla.povedala pre TASR generálna riaditeľka SNG Alexandra Kusá.Teší ju, že 70. narodeniny oslávia v dobrej odbornej kondícii, no tá fyzická teraz trochu kríva v podobe rozsiahlej rekonštrukcie. Práve v úvode programu Kusá prevedie záujemcov rekonštruovaným areálom, aby videli rozsah aktuálneho staveniska a dozvedeli sa výsledný zámer.Pre rodiny s deťmi budú pripravené kreatívne dielne, pre fanúšikov umenia a galérie niekoľko art kioskov. V nich môžu nahliadnuť do práce kurátorov, reštaurátorov, expertov na digitalizáciu a iných odborných profesií i odhaliť s nimi niektoré z galerijných tajomstiev. Špeciálne pre túto príležitosť uvedú videodokument 70 rokov SNG a audiovizuálnu performanciu Horizont, ktorú pripravili Ján Šicko & Pjoni. Nebude chýbať torta so sviečkami, tie spoločne sfúknu po 21.30 h v kaviarni Berlinka.Bude príležitosť veľa sa dozvedieť o aktuálnych expozíciách. Kurátorka Katarína Bajcurová všeličo prezradí o novej výstave Filla – Fulla/Osud umělce – Osud umelca, kde sú niektoré diela prezentované prvýkrát. Jej vznik bol podnietený storočnicou Československej republiky. Osudy a tvorba dvoch ikon českého a slovenského výtvarného umenia Emila Fillu a Ľudovíta Fullu majú tiež spoločný československý príbeh.S kurátormi Dušanom Buranom a Katarínou Kolbiarz Chmelinovou si možno posledný raz pozrieť nestálu expozíciu gotiky a baroka s názvom Nestex. Tá sa po vyše štyroch rokoch končí a priniesla netradičný pohľad na prezentáciu najvýznamnejších diel zo zbierok SNG zo 14. až 18. storočia z hľadiska ich funkcie, umeleckého zámeru a experimentu v netradičnej koncepcii a provokujúcej architektúre. V jej úvode dominuje 12 charakterových hláv sochára Franza Xavera Messerschmidta so zúrivým, zívajúcim, šľachetným a inými výrazmi. Ďalších päť sekcií obsahuje množstvo malieb a sôch s kresťanskou a inou tematikou.Návštevníkom budú od 12. hodiny zdarma k dispozícii aj ďalšie aktuálne expozície. V átriu Esterházyho paláca SNG je séria malých výstav k výročiam s názvom Osmičky: k februáru 1948, augustu 1968 a októbru 1918. Do augusta je "zavesená" nástenka Február 1948 – Teď když máme, co jsme chtěli. Na druhom poschodí je nedávno otvorený monografický výstavný projekt Niny Gažovičovej a Mateja Fabiana, ktorí predstavujú tvorbu maliara Jána Bergera od 70. rokov 20. storočia po súčasnosť. Výstava je doplnená publikáciou Berger. Okrem kníhkupectva Ex Libris môžu návštevníci využiť aj letné posedenie na terase SNG.