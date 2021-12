Slovenská národná galéria plánuje v budúcom roku dokončiť rekonštrukciu aj presťahovať zbierkové fondy

Môžu si pozrieť novú výstavu

Vypočuť sa dá zvuková inštalácia

Kaštieľ Strážky je otvorený

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.12.2021 (Webnoviny.sk) - Prioritami Slovenskej národnej galérie (SNG) v roku 2022 bude dokončenie rekonštrukcie či presťahovanie zbierkových fondov.Pre agentúru SITA to uviedla manažérka pre publicitu SNG Klára Hudáková, s tým že rekonštrukcia je naplánovaná na leto 2022. Dodala, že v pláne majú aj začať s opravou Galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku.Podľa Hudákovej si tento rok potvrdili, že dokážu funkčne fungovať aj v online priestore. V rámci neho sa všeličo naučili, vydali niekoľko kníh, napredovali tiež v rekonštrukcii.Zároveň poukázala na to, že zaočkovanosť v SNG prekročila 90 percent. „Tento rok bol naozaj ťažký, učili sme sa žiť s pandémiou a jej pravidlami. Nepochybným úspechom je, že sme to všetci so cťou prežili,“ uzavrela.SNG je otvorená v režime OP (očkovaní/prekonaní) v bežných otváracích hodinách od utorka do nedele od 10:00 do 18:00 a vo štvrtok od 12:00 do 20:00. Galéria je 26. decembra, 31. decembra a 1. januára zatvorená.Návštevníci si budú môcť pozrieť novú výstavu SNG „Motýľa nekúpiš.Súčasné umenie darované Tatra bankou“, výstavu „7x7.Sedem slobodných úvah“ o umení či projekt Akcia ZET a vianočný stromček v podobe netradičnej inštalácie vyrobenej z bioplastu.Na schodisku Esterházyho paláca SNG si môžu do 6. januára 2022 vypočuť zvukovú inštaláciu nemeckého skladateľa Haukeho Hardera Grigio Due počas otváracích hodín od 15:00 do 18:00, vo štvrtok od 17:00 do 20:00.Knižnica Kornela a Nade Földváriovcov, Podivuhodné dejiny umenia s profesorom Škrečkom a Archív Júliusa Kollera na prvom poschodí však budú z bezpečnostných dôvodov zatvorené.Vysunuté pracovisko SNG – Zvolenský zámok bude koncom decembra otvorený od 29. do 30. decembra v čase 10:00 – 17:30 a 31. decembra od 10:00 do 15:00.SNG na svojej webovej stránke informovala, že Galéria Ľudovíta Fullu by mala byť otvorená od 28. do 30. decembra od 10:00 – 17:00. Zatvorené však bude mať 31. decembra a 1. januára.Kaštieľ Strážky v meste Spišská Belá je otvorený od 27. decembra v normálnom režime a posledný deň v roku bude otvorený od 10:00 do 15:00. Zatvorený však bude 1. januára. Schaubmarov mlyn v Pezinku zostáva zatvorený do 12. januára.