Slovenská národná galéria premieta filmy v Schaubmarovom mlyne

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Pezinok 24. júla (TASR) – Slovenská národná galéria (SNG) vo svojej Galérii výtvarného umenia v pezinskom Schaubmarovom mlyne pripravila letnú sériu filmových projekcií. Uskutočnia sa pod holým nebom v tamojšej záhrade so začiatkom o 21.15 h.informuje Klára Hudáková zo SNG.Vo štvrtok (25. 7.) bude projekcia maďarského filmu s českými titulkami O tele a duši (Testről és lélekről) režisérky Ildikó Enyedi. Takmer dvojhodinová snímka je nekonvenčným príbehom lásky dvoch odlišne zmrzačených ľudí: starnúceho finančného riaditeľa bitúnku a mladej, uzavretej kvalitárky mäsa. Obaja, ohromení zistením, že majú rovnaké sny, sa ich pokúšajú spoločne plniť. Ľahko excentrická i odťažitá romanca s prvkami každodennej drámy a čiernej komédie sugestívne tematizuje dualitu bdelosti a snenia, beštiality a humanity, duše a tela.Švédsky film s českými titulkami Hranica (Gräns) uvedú 8. augusta, Príbeh nakrútil režisér Ali Abbasi. Tina pracuje ako dôstojníčka colnej služby, čo sa môže zdať nelogické v prípade ženy, ktorá šokuje okolie zdeformovanou tvárou. No ona má neuveriteľný čuch, dokáže na diaľku odhaliť tých, ktorí majú strach a v batožine nepovolené látky a materiály. Počas rutinného dňa v službe stretne zanedbaného a mastného vlasáča v koženej bunde Voreho, ktorého pach nepripomína nič z toho, čo Tina dosiaľ cítila. Vore je kľúčom k jej záhadnej identite.Toto je náš svet (Captain Fantastic) je anglicky film s českými titulkami režiséra Matta Rossa. Ním uzavrú projekcie 22. augusta. Dej sa odohráva v lesoch na severozápade USA, kde Ben oddane vychováva v srdci divokej prírody svojich šesť detí. Následkom nečakaných tragických udalostí je nútený s nimi opustiť ich alternatívny svet a vydať sa do skutočného. Dochádza ku konfrontácii s realitou a otázkou, čo znamená byť rodičom.