Slovenská národná strana navrhuje povinné príspevky zamestnávateľov na športové činnosti detí zamestnancov

Podpora športových organizácií

Obezita a nedostatok pohybu

17.10.2024 (SITA.sk) - Slovenská národná strana (SNS) predstavila návrh zákona, ktorý pre zamestnávateľov s viac ako 49 zamestnancami zavádza povinný príspevok na športové činnosti detí zamestnancov.Príspevok pokryje 55 % oprávnených výdavkov na športové aktivity dieťaťa, s maximálnou výškou 275 eur ročne na všetky deti zamestnanca.„Nejde len o ďalší zákon, ide o reálnu pomoc rodinám,“ uviedla riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová Ako uviedla SNS, snahou je zabezpečiť prístup k športovým aktivitám pre všetky deti bez ohľadu na finančné možnosti rodín.Národniari zároveň uviedli, že zamestnávatelia s menej ako 49 zamestnancami by mali možnosť poskytovať tento príspevok dobrovoľne.Návrh okrem toho podporuje aj športové organizácie, ktoré budú oprávnené vydávať potrebné účtovné doklady na uplatnenie príspevku.Cieľom je zvýšiť ekonomickú aktivitu športových klubov a zapojenie väčšieho počtu detí do športu, čo podľa SNS povedie k zlepšeniu zdravia spoločnosti. SNS zdôrazňuje, že deti na Slovensku čelia obezite a nedostatku pohybu, čo vedie k závažným zdravotným problémom.Návrh zákona, ktorý smeruje do druhého čítania sa zameriava na riešenie týchto výziev prostredníctvom podpory pravidelných športových aktivít, ktoré zlepšujú fyzické a psychické zdravie detí.„Konáme teraz, aby sme riešili problémy začínajúce už v mladom veku,“ dodala SNS s presvedčením, že návrh zákona získa dostatočnú podporu.