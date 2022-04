Slovenská pošta bude vyplácať štátne sociálne dávky odídencom z Ukrajiny

14.4.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská pošta bude od utorka 19. apríla do stredy 27. apríla tohto roka vyplácať štátne sociálne dávky odídencom z Ukrajiny.Dávky dostane na poštách do rúk viac ako 12-tisíc občanov Ukrajiny, ktorí získali štatút odídenca a požiadali o finančnú podporu. Najviac dávok pošta vyplatí v Bratislavskom kraji. Keďže ide o opakovanú dávku, bude ju vyplácať pravidelne každý mesiac. V tlačovej správe o tom informovala Iveta Dorčáková , hovorkyňa Slovenskej pošty.V rovnakom termíne bude Slovenská pošta vyplácať štátne sociálne dávky aj približne 221-tisíc obyvateľom Slovenska do vlastných rúk v pobočkách pošty alebo priamo na adresu. Klienti si ich môžu vyzdvihnúť v pobočkách pošty kedykoľvek počas týždňa v čase otváracích hodín, nie je teda nevyhnutné prísť okamžite v prvý deň výplaty sociálnych dávok.