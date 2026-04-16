Štvrtok 16.4.2026
Meniny má Dana, Danica
14. apríla 2026
Slovenská pošta dosiahla najlepší hospodársky výsledok za šesť rokov, stále je však vo výraznej strate
Tagy: Poštové služby Strata
Slovenská pošta skončila rok 2025 v strate 1,7 milióna eur. Oproti plánovej strate vo výške 25 miliónov eur ide podľa pošty o výrazné zlepšenie ...
16.4.2026 (SITA.sk) - Slovenská pošta skončila rok 2025 v strate 1,7 milióna eur. Oproti plánovej strate vo výške 25 miliónov eur ide podľa pošty o výrazné zlepšenie oproti očakávaniam.
Hoci dosiahli najlepší hospodársky výsledok za posledných šesť rokov, ide stále o záporný výsledok, Slovenská pošta preto pokračuje vo vlani spustenej transformácii fungovania spoločnosti. Hospodárske výsledky na tlačovej konferencii priblížil generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka s tým, že do roku 2028 by sa pošta chcela dostať do zisku.
Kupka pripomenul, že poštový trh v posledných rokoch prechádza zmenami. Ovplyvňuje ho digitalizácia a záujem o tradičné poštové služby klesá. S tým súvisí aj pokles návštevnosti poštových pobočiek, ale aj príjmov pošty z poštových služieb. Ako uviedol šéf Slovenskej pošty, z 1 317 pobočiek je aktuálne stratových viac ako 1 000.
Na poštu v súčasnosti chodí o 30 % menej zákazníkov ako pred desiatimi rokmi, znížil sa tak aj objem práce na jedného zamestnanca. Priemerná mzda však z roka na rok rastie a podľa Slovenskej pošty tak vzniká výrazný nepomer medzi klesajúcimi príjmami z poštových služieb a rastúcimi personálnymi a prevádzkovými nákladmi.
„Dlhodobo je neudržateľné, a najmä nezodpovedné, zatvárať oči pred realitou a prevádzkovať sieť v rozsahu, ktorý nezodpovedá reálnemu dopytu, či odkladať nevyhnutné rozhodnutia. Už roky investujeme do udržiavania siete stratových pobočiek a nepotrebných pracovných miest. Je najvyšší čas premeniť tieto náklady na zdroje do moderných služieb, zlepšenia zákazníckej skúsenosti a do primeraného ohodnotenia zamestnancov,“ uviedol Kupka.
Slovenská pošta preto už vlani spustila transformačný proces fungovania spoločnosti. Cieľom je prispôsobiť veľkosť poštovej siete reálnemu dopytu, presunúť zdroje a kapacity do vyhľadávaných služieb a alternatív, ktoré zákazníci skutočne využívajú či investovať do inovácií. Pošta plánuje zvýšiť dostupnosť služieb a umožniť ich pohodlnejšie využívanie, napríklad prostredníctvom mobilnej aplikácie či renováciou pobočiek. Ich cieľom je tiež zlepšiť pracovné podmienky a odmeňovanie zamestnancov.
V tomto roku sa štátna akciovka plánuje zamerať na optimalizáciu siete poštových pobočiek, a to prevažne na najmenej vyťažené vidiecke pošty. Tie plánuje vedenie pošty postupne nahradiť alternatívami, ktoré zachovajú alebo aj zvýšia dostupnosť poštových služieb. Ide napríklad o rozširovanie siete BalíkoBOXov s nepretržitou dostupnosťou, zavedenie možnosti vyzdvihnutia zásielky bez nutnosti návštevy pobočky či posilnenie kompetencií doručovateľov priamo v domácnostiach.
V regiónoch plánuje pošta prevádzkovať pobočky formou franšízy. Projekt nazvali maláPOŠTA a takéto pobočky by mali poskytovať najčastejšie využívané služby. Prevádzkovať by ich mohli samosprávy, potraviny či iné zariadenia v obci. Obyvatelia by si na týchto miestach vedeli vyzdvihnúť balíky či doporučené zásielky, posielať balíky aj listy zaplatené online alebo označené známkou. V ďalšej fáze pošta počíta s rozšírením aj o finančné služby. Podľa Slovenskej pošty ide o praktický, užitočný a finančne nenáročný model, vhodný aj pre tie obce, ktoré poštu doteraz nemali.
„Naším cieľom nie je odísť z regiónov, ale zmeniť formu a miesto obsluhy tak, aby sme boli ešte dostupnejší aj tam, kde pošta doteraz nebola. Ku všetkým službám sa klienti dostanú aj vďaka našej unikátnej sieti doručovateľov, ktorej sa redukcia pobočiek netýka,“ zdôraznil Kupka.
Zmeny vo fungovaní spoločnosti sa však dotknú aj zamestnancov. Podľa Slovenskej pošty súčasťou transformácie je aj postupné prispôsobenie počtu pracovných miest reálnym potrebám pošty. K zmenám však podľa svojich slov chcú pristupovať citlivo, bez dopadu na plynulosť prevádzky a s ohľadom na dotknutých zamestnancov. Má ísť najmä o odchody do dôchodku či o ukončenie zmlúv na dobu určitú po uplynutí dohodnutej doby pri nadbytočných pozíciách.
Zdroj: SITA.sk - Slovenská pošta dosiahla najlepší hospodársky výsledok za šesť rokov, stále je však vo výraznej strate © SITA Všetky práva vyhradené.
Transformácia fungovania spoločnosti
Hoci dosiahli najlepší hospodársky výsledok za posledných šesť rokov, ide stále o záporný výsledok, Slovenská pošta preto pokračuje vo vlani spustenej transformácii fungovania spoločnosti. Hospodárske výsledky na tlačovej konferencii priblížil generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka s tým, že do roku 2028 by sa pošta chcela dostať do zisku.
Kupka pripomenul, že poštový trh v posledných rokoch prechádza zmenami. Ovplyvňuje ho digitalizácia a záujem o tradičné poštové služby klesá. S tým súvisí aj pokles návštevnosti poštových pobočiek, ale aj príjmov pošty z poštových služieb. Ako uviedol šéf Slovenskej pošty, z 1 317 pobočiek je aktuálne stratových viac ako 1 000.
Na poštu v súčasnosti chodí o 30 % menej zákazníkov ako pred desiatimi rokmi, znížil sa tak aj objem práce na jedného zamestnanca. Priemerná mzda však z roka na rok rastie a podľa Slovenskej pošty tak vzniká výrazný nepomer medzi klesajúcimi príjmami z poštových služieb a rastúcimi personálnymi a prevádzkovými nákladmi.
Zvýšenie dostupnosti služieb
„Dlhodobo je neudržateľné, a najmä nezodpovedné, zatvárať oči pred realitou a prevádzkovať sieť v rozsahu, ktorý nezodpovedá reálnemu dopytu, či odkladať nevyhnutné rozhodnutia. Už roky investujeme do udržiavania siete stratových pobočiek a nepotrebných pracovných miest. Je najvyšší čas premeniť tieto náklady na zdroje do moderných služieb, zlepšenia zákazníckej skúsenosti a do primeraného ohodnotenia zamestnancov,“ uviedol Kupka.
Slovenská pošta preto už vlani spustila transformačný proces fungovania spoločnosti. Cieľom je prispôsobiť veľkosť poštovej siete reálnemu dopytu, presunúť zdroje a kapacity do vyhľadávaných služieb a alternatív, ktoré zákazníci skutočne využívajú či investovať do inovácií. Pošta plánuje zvýšiť dostupnosť služieb a umožniť ich pohodlnejšie využívanie, napríklad prostredníctvom mobilnej aplikácie či renováciou pobočiek. Ich cieľom je tiež zlepšiť pracovné podmienky a odmeňovanie zamestnancov.
Franšíza
V tomto roku sa štátna akciovka plánuje zamerať na optimalizáciu siete poštových pobočiek, a to prevažne na najmenej vyťažené vidiecke pošty. Tie plánuje vedenie pošty postupne nahradiť alternatívami, ktoré zachovajú alebo aj zvýšia dostupnosť poštových služieb. Ide napríklad o rozširovanie siete BalíkoBOXov s nepretržitou dostupnosťou, zavedenie možnosti vyzdvihnutia zásielky bez nutnosti návštevy pobočky či posilnenie kompetencií doručovateľov priamo v domácnostiach.
V regiónoch plánuje pošta prevádzkovať pobočky formou franšízy. Projekt nazvali maláPOŠTA a takéto pobočky by mali poskytovať najčastejšie využívané služby. Prevádzkovať by ich mohli samosprávy, potraviny či iné zariadenia v obci. Obyvatelia by si na týchto miestach vedeli vyzdvihnúť balíky či doporučené zásielky, posielať balíky aj listy zaplatené online alebo označené známkou. V ďalšej fáze pošta počíta s rozšírením aj o finančné služby. Podľa Slovenskej pošty ide o praktický, užitočný a finančne nenáročný model, vhodný aj pre tie obce, ktoré poštu doteraz nemali.
Dopad na zamestnancov
„Naším cieľom nie je odísť z regiónov, ale zmeniť formu a miesto obsluhy tak, aby sme boli ešte dostupnejší aj tam, kde pošta doteraz nebola. Ku všetkým službám sa klienti dostanú aj vďaka našej unikátnej sieti doručovateľov, ktorej sa redukcia pobočiek netýka,“ zdôraznil Kupka.
Zmeny vo fungovaní spoločnosti sa však dotknú aj zamestnancov. Podľa Slovenskej pošty súčasťou transformácie je aj postupné prispôsobenie počtu pracovných miest reálnym potrebám pošty. K zmenám však podľa svojich slov chcú pristupovať citlivo, bez dopadu na plynulosť prevádzky a s ohľadom na dotknutých zamestnancov. Má ísť najmä o odchody do dôchodku či o ukončenie zmlúv na dobu určitú po uplynutí dohodnutej doby pri nadbytočných pozíciách.
Zdroj: SITA.sk - Slovenská pošta dosiahla najlepší hospodársky výsledok za šesť rokov, stále je však vo výraznej strate © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Poštové služby Strata
Košičania protestujú proti zmenám volebnej legislatívy, Demokrati vyzvali na inšpiráciu Budapešťou – FOTO
Košičania protestujú proti zmenám volebnej legislatívy, Demokrati vyzvali na inšpiráciu Budapešťou – FOTO
Marketing vs. PR: Kto je v skutočnosti „chudobný príbuzný" a prečo sa tieto dva tábory neznášajú?
Marketing vs. PR: Kto je v skutočnosti „chudobný príbuzný“ a prečo sa tieto dva tábory neznášajú?