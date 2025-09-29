|
Pondelok 29.9.2025
Meniny má Michal, Michaela
|Denník - Správy
29. septembra 2025
Slovenská pošta obnovuje doručovanie darčekov do USA, zmestiť sa však musíte do sumy 90 dolárov
Od stredy 1. októbra 2025 bude opäť možné posielať cez Slovenskú poštu do USA zásielky, ktoré nepodliehajú clu, teda darčeky v hodnote do 90 dolárov, ktoré sú ...
29.9.2025 (SITA.sk) - Od stredy 1. októbra 2025 bude opäť možné posielať cez Slovenskú poštu do USA zásielky, ktoré nepodliehajú clu, teda darčeky v hodnote do 90 dolárov, ktoré sú neobchodným tovarom posielaným medzi dvomi fyzickými osobami. Informovala o tom Slovenská pošta.
Príjem tovarových zásielok deklarovaných ako darčeky bol pozastavený od 25. augusta 2025 v reakcii na rozhodnutie americkej administratívy a prepravných spoločností, s ktorými Slovenská pošta spolupracuje. Slovenská pošta apeluje na zákazníkov, aby pri podávaní zásielok do USA venovali pozornosť správnemu označeniu obsahu aj deklarovanej hodnote.
„Pokusy o akékoľvek obchádzanie pravidiel by mohli viesť k opätovnému pozastaveniu prijímania darčekov zo strany prepravcov," upozornila hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
Slovenská pošta naďalej dočasne neprijíma ostatné tovarové zásielky, ktoré podľa nových pravidiel podliehajú clu. Intenzívne spolupracuje s poštovými podnikmi a Svetovou poštovou úniou na riešení, ktoré umožní čo najskoršie obnovenie prijímania a tranzitu všetkých zásielok do USA. O obnovení služieb v plnom rozsahu bude pošta svojich zákazníkov informovať, uviedla Peterová.
