Slovenská pošta oslávi 145. výročie založenia Svetovej poštovej únie

Ilustračná snmka. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Bern 14. októbra (TASR) - Slovenská pošta v pondelok slávi Svetový deň pošty v znamení 145. výročia založenia Svetovej poštovej únie (UPU). Pri tejto príležitosti ako jeden z najväčších zamestnávateľov na Slovensku počas slávnostného večera ocení svojich najlepších pracovníkov a kolektívy. Slovenská pošta sa tak pripája k 192 poštám na svete, ktoré 9. októbra tohto roku už oslavovali 145. výročie založenia UPU, informovala o tom Slovenská pošta v tlačovej správe.Cieľom Svetového dňa pošty, ktorý pripadá na 9. októbra, je zvyšovať povedomie verejnosti a podnikovej sféry o úlohe pošty v každodennom živote a o jej príspevku do sociálneho a ekonomického rozvoja krajiny.Slovenská pošta v dobe digitalizovania dát a elektronizácie služieb zaznamenáva dlhodobý pokles záujmu o využívanie univerzálnych poštových služieb.uviedol generálny riaditeľ Slovenskej pošty Peter Helexa.Stratégia, ktorú v septembri 2018 prijalo nové vedenie Slovenskej pošty s generálnym riaditeľom Helexom, sa zameriava nielen na zlepšenie hospodárenia spoločnosti, ale aj na modernizáciu služieb pre zákazníkov a zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu práce. Novinkou pre zákazníkov je aj rýchly výber hotovosti na poštách, ktorý vyhovuje najmä zákazníkom v obciach, kde nie je dostupný bankomat.Na podnet riaditeľa poštového oddelenia Severonemeckej federácie (spolkovej krajiny Prusko) sa 15. septembra 1874 začala Medzinárodná poštová konferencia v Berne. Jej cieľom už vtedy bolo úsilie o štandardizovanie rôznych poštových systémov. Na danú tému diskutovali zástupcovia 22 krajín. Pred konferenciou mala každá krajina vlastný poštový systém a vlastný cenník služieb. Komplikovalo to prepravu a doručovanie poštových zásielok na medzinárodnej úrovni. Konferencia sa 9. októbra 1874 skončila podpísaním Bernskej dohody, čím sa položili základy Všeobecnej poštovej únie. Keďže sa výrazne zvýšil počet členských štátov, v roku 1878 sa Všeobecná poštová únia premenovala na Svetovú poštovú úniu. Medzi jej členské štáty od 18. marca 1993 patrí aj Slovenská republika.Svetový deň pošty vyhlásila únia na zjazde v Tokiu v roku 1969. Odvtedy si každý rok okolo 150 krajín sveta pripomína túto udalosť a využíva ju na prezentáciu nových produktov, prípadne na zavedenie nových poštových služieb do praxe.UPU je špecializovaná agentúra OSN. V jej rámci vykonáva poradenskú, mediačnú úlohu, v prípade potreby poskytuje i technickú pomoc. Nezasahuje do záležitostí národných organizácií poštových služieb a ich kompetencií.