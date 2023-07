Slovenská pošta pokračuje v modernizácii vlastného vozového parku, v lete nasadí desiatky nových elektromobilov (foto)

Jazdiť budú v mestách po celom Slovensku

7.7.2023 (SITA.sk) - Štátna spoločnosť Slovenská pošta, a. s. , pokračuje v rozsiahlej modernizácii vlastného vozového parku. Počas tohtoročného leta zaradí do prevádzky 37 nových nákladných elektromobilov do 3,5 tony, získala ich za 1,8 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH) Slovenská pošta informovala, že celkom obstarala 118 dodávkových vozidiel do 3,5 tony a postupne po dodaní ich nasadí do prevádzky na celom Slovensku.Poštári nakúpia tieto automobily za celkovú sumu viac ako 4,8 milióna eur bez DPH od firiem Final - CD Bratislava, spol. s r.o., a Auto - Impex, spol. s r.o. Uzavreli s nimi štyri zmluvy na základe verejného obstarávania na obnovu vozového parku automobilov na prepravu tovaru. Vyplýva to z informácií v Centrálnom registri zmlúv a vo Vestníku verejného obstarávania.Elektromobily vedúci predstavitelia pošty v piatok oficiálne uviedli do prevádzky. Nasadené budú na vybrané doručovacie rajóny a poštové cestné kurzy v hlavnom meste a v niektorých krajských a okresných mestách naprieč Slovenskom.„Pre kúpu ekologických áut sme sa rozhodli pre plnenie zelenej kvóty, teda pre potrebu určitého počtu elektromobilov vo flotile, ale v neposlednom rade aj pre snahu Slovenskej pošty prispieť k znižovaniu emisií vypúšťaných do ovzdušia,“ uviedol generálny riaditeľ Slovenskej pošty Ľubomír Mindek Na poštu sa tiež vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady prevzatá zákonom o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy. Má povinnosť obstarať v kategórií malých nákladných vozidiel N1 celkom 22 % ekologických áut z celkového počtu automobilov.Elektromobily značky Peugeot majú dojazd na jedno nabitie batérie 215 kilometrov. Nabíjať sa budú na miestach prevádzkovania v objektoch pošty, jazdiť budú v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline, Považskej Bystrici, Liptovskom Mikuláš, Prievidzi, Lučenci, Prešove, Svidníku, Stropkove, Gelnici, Rožňave, Vranove nad Topľou a Trebišove.Kúpna cena jedného elektrického auta je takmer 49-tisíc eur bez DPH. V cene sú zahrnuté pravidelné servisné prehliadky počas šiestich rokov od dodania alebo do dosiahnutia 120-tisíc kilometrov.Slovenská pošta vyhlásila tender na nákup 120 nových automobilov do 3,5 tony vlani koncom marca. Náklady odhadla takmer na 4 milióny eur bez DPH, pričom zákazku rozdelila na päť častí podľa typov vozidiel. Ešte pred rokom v lete zrušila jednu časť súťaže na dve autá zhruba za 75-tisíc eur bez dane, nedostala totiž žiadnu ponuku, ale avizovala túto časť obstarať znova.Tri časti zákazky na 93 áut Peugeot spolu za necelých 3,8 milióna eur získala firma Final - CD Bratislava a jednu časť na 25 vozidiel Iveco skoro za 1,1 milióna eur bez DPH získala firma Auto - Impex.Slovenská pošta má celkovo v prevádzke 1 719 motorových vozidiel, z toho doteraz 21 elektromobilov a 205 vozidiel na stlačený zemný plyn CNG.Najnovšie do autoparku pribudne 118 áut. V nasledujúcich rokoch plánuje obstarávať elektrické osobné motorové vozidlá kategórie M1, ako aj ďalšie malé nákladné autá kategórie N1 a taktiež analyzuje možnosti elektrifikácie vozového parku aj v kategórií N2 a N3, teda nákladných áut nad 3,5 tony.