Slovenská pošta pokračuje vo vyplácaní dôchodkov pre štyristotisíc seniorov na Slovensku

4.4.2020 - Zamestnanci Slovenskej pošty, a. s. pokračujú vo vyplácaní dôchodkov spolu pre štyristotisíc seniorov. Službu výplaty dôchodku doručovateľom priamo domov na adresu využíva 95 percent z nich, službu výplaty dôchodku na pošte si zvolilo zvyšných päťSociálne dávky bude Slovenská pošta vyplácať občanom od pondelka 20. do 27. apríla. "Občanom, ktorí sa nachádzajú v karanténe, poštári nedoručujú zásielky ani nevyplácajú dôchodky či sociálne dávky. Zákazník môže počkať na prebratie sociálnej dávky do času, keď ukončí karanténu, resp. kým sa situácia upokojí," informovala v piatok hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Rovenská.Dôchodok môže prevziať jedine dôchodca, ktorému je určený, alebo druhý z manželov, a to na základe súhlasu dôchodcov.V prípade, že si dôchodca nemôže prevziať dôchodok v stanovený deň, je možné vyplatiť ho počas nasledujúcich troch mesiacov alebo doposlať na inú adresu.Na vyplácanie sociálnych dávok a dodržiavanie ochranných opatrení budú dohliadať zamestnanci Slovenskej pošty so zamestnancami bezpečnosti a polície."Slovenská pošta v súčasnosti komunikuje s úradom verejného zdravotníctva a políciou o zabezpečení vyplácania dôchodkov a sociálnych dávok, a to pre prípady karantény marginalizovaných rómskych komunít, v súlade s vládou schváleným plánom riešenia nákazy," uviedla Rovenská.Slovenská pošta pripravuje v spolupráci so Sociálnou poisťovňou, Ministerstvom dopravy a výstavby SR, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a s ďalšími kompetentnými úradmi ďalšie opatrenia, aby mohla byť finančná podpora od štátu doručená bezpečne všetkým občanom."S cieľom chrániť našich zamestnancov a obyvateľov miest a obcí Slovenská pošta prijala prísne ochranné opatrenia a vyzýva obyvateľov, aby ich zodpovedne a dôsledne dodržiavali," upozornila Rovenská. Napríklad, počet zákazníkov v priestoroch pobočiek je monitorovaný a regulovaný tak, aby bolo minimalizované riziko šírenia nákazy."V súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR platí, že v priestoroch pobočky sa nachádza jeden zákazník na 25 m2 a zákazníci stojaci vonku pred pobočkou musia dodržiavať dvojmetrový vzájomný odstup," podotkla hovorkyňa.Platnosť aktuálnych otváracích hodín pobočiek sa predlžuje až do 30. apríla. Podľa vyťaženosti pobočiek, ktorú ovplyvnilo opatrenie úradu verejného zdravotníctva, budú otváracie hodiny individuálne voči každej pobočke prehodnocované a v prípade potreby dočasne predĺžené."Odporúčame zákazníkom sledovať aktuálne otváracie hodiny na internetovej stránke Slovenskej pošty," poznamenala Rovenská.Do priestorov pobočky sú vpustení iba tí zákazníci, ktorí majú na tvári ochranné rúško alebo inú ochranu tváre (napríklad šál, šatku). Odporúčané sú aj rukavice.Pre zákazníkov je v súlade s opatrením úradu verejného zdravotníctva k dispozícii aj dezinfekcia rúk. Zákazníci si tiež môžu priniesť svoje pero na potvrdenie prevzatia hotovosti vlastnoručným podpisom."Zákazníkov, ktorí sú v karanténe, žiadame, aby na svojej schránke alebo na zvončeku čitateľne túto skutočnosť uviedli a upozornili na to doručovateľa. Zákazníkom, ktorí sa nachádzajú v karanténe, Slovenská pošta nebude sociálne dávky vyplácať priamo do vlastných rúk," dodala Rovenská.