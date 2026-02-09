Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

09. februára 2026

Slovenská pošta ponúka na Valentína možnosť vytvoriť personalizované papierové pohľadnice


Slovenská pošta ponúka možnosť, ako na Valentína potešiť originálne a osobne, a to prostredníctvom služby Moja pohľadnica. Tento pozdrav si odosielateľ vytvorí v ...



valentin 14. februar 676x451 9.2.2026 (SITA.sk) - Slovenská pošta ponúka možnosť, ako na Valentína potešiť originálne a osobne, a to prostredníctvom služby Moja pohľadnica. Tento pozdrav si odosielateľ vytvorí v mobile a k adresátovi sa dostane v tradičnej, papierovej podobe. Kým digitálne správy miznú jedným potiahnutím prsta, pohľadnica zostáva – na poličke či pripnutá na chladničke, poukazuje Slovenská pošta.


Služba Moja pohľadnica ponúka široký výber veselých aj vážnych motívov, ktoré umožňujú doladiť pohľadnicu presne podľa príležitosti a nálady. „Okrem Valentína je ideálnym riešením aj na zdieľanie dovolenkových zážitkov, pripomenutie významných životných udalostí či originálne oznámenie svadobného termínu,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.

Pošta pohľadnicu vytlačí aj doručí


Služba Moja pohľadnica umožňuje vytvoriť personalizovaný pozdrav s vlastnou fotografiou a textom priamo v mobile, tablete alebo počítači a poslať ho ako klasickú papierovú pohľadnicu do poštovej schránky adresáta. Stačí internetové pripojenie – miesto ani vzdialenosť pritom nezohrávajú žiadnu rolu. Pohľadnicu je možné vytvoriť rýchlo a jednoducho z ktoréhokoľvek kúta sveta.

Používatelia si môžu vybrať z troch formátov – klasického A6, väčšieho A5 alebo podlhovastého formátu DL. Pri tvorbe pohľadnice môžu použiť vlastnú fotografiu, obrázok alebo jednu z pripravených grafických šablón, doplniť osobný odkaz a adresu príjemcu. Po dokončení objednávky je možné zaplatiť platobnou kartou alebo Poštovou kartou. Slovenská pošta následne pohľadnicu vytlačí a doručí v papierovej podobe – v rámci Slovenska do troch pracovných dní od objednania, pri zásielkach do zahraničia sa lehota odvíja od cieľovej krajiny.

Doručenie sa dá naplánovať


Praktickou výhodou služby je aj možnosť poslať pohľadnicu viacerým adresátom naraz a naplánovať jej doručenie na konkrétny dátum. Vďaka tomu si možno aj valentínske pozdravy pripraviť vopred a mať istotu, že na nikoho nezabudnete. Služba sa dá využiť aj prostredníctvom mobilnej aplikácie Slovenskej pošty.

Valentín si snúbenci vyberajú ako dátum svojho sobáša najmä v rokoch, kedy sviatok zaľúbených pripadne na sobotu, ako je tomu tento rok. V roku 2015, kedy sa tak stalo naposledy, uzavrelo podľa Štatistického úradu SR manželstvo až 447 párov. Valentín je zároveň podľa úradu špeciálnym dňom aj pre viac ako 15 200 obyvateľov Slovenska, ktorí v tento deň oslavujú narodeniny.


Zdroj: SITA.sk - Slovenská pošta ponúka na Valentína možnosť vytvoriť personalizované papierové pohľadnice © SITA Všetky práva vyhradené.

