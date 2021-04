Slovenská pošta prepustila už vyše 700 zamestnancov, zrušiť by tiež mala až 80 pobočiek

Málo vyťažené kamenné prevádzky

Pošta z obce neodíde

14.4.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská pošta v rámci reformy od marca 2021 zrušila už 756 pracovných miest, ktoré sa ukázali ako nadbytočné. V súvislosti s organizačnou zmenou pracovný pomer dohodou skončilo okolo 500 pracovníkov. Inú vhodnú prácu v rámci pošty prijalo 82 zamestnancov.Viacerí zamestnanci sú práceneschopní alebo na materskej dovolenke. Ako ďalej uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa pošty Iveta Dorčáková , celková fluktuácia zamestnancov za rok 2019 bola 15,10 percenta a v roku 2020 na úrovni 11,65 percenta.Na konci roku 2020 Slovenská pošta prevádzkovala na území Slovenska spolu 1 504 pôšt, z toho 1 342 dodávacích a 162 podávacích pôšt. Mala aj 35 pôšt Partner, 61 poštových stredísk, 5 pojazdných pôšt a 14 zmluvných výdajov.„Bežný klient však nevidí rozdiely medzi našimi organizačnými zložkami, vníma len to, aké služby a v akej kvalite sú mu poskytované. Aj pri využívaní „kamenných“ pôšt nastali významné zmeny, a to, že klesá záujem o poštové produkty v kamenných pobočkách. Na niektorých poštách v menších obciach občania pošlú priemerne 1 - 4 doporučené listy denne, 5 - 9 listov denne alebo 5 balíkov mesačne," podotkla Iveta Dorčáková.Skončenie prevádzkovania pobočky pošty podlieha schváleniu regulátorom, a to Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Pošta žiada regulátora o stanovisko k zrušeniu asi 80 „malých“ pôšt a 20 pôšt v mestách a obciach, kde sú ďalšie pobočky pošty s dostatočnou kapacitou. Konečný počet bude závisieť od regulátora.Aktuálne je schválených 53 pobočiek na zrušenie. „Skončenie prevádzky kamennej pošty však neznamená, že Slovenská pošta z danej obce odchádza. Mení len formu a spôsob poskytovania poštových služieb. Proces optimalizácie sa naštartoval ešte v roku 2019, keď bolo zrušených 32 pôšt, a nezaznamenali sme sťažnosti," dodala Iveta Dorčáková.