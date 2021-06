Slovenská pošta ruší dve pobočky v Poprade, nikoho však neplánuje prepustiť

Zrušiť ich chceli viac

11.6.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská pošta zruší v Poprade svoje dve pobočky. Jednu v mestskej časti Matejovce a druhú pri nemocnici. Oznámil to v piatok generálny riaditeľ Slovenskej pošty Martin Ľupták , ktorý vystúpil k téme rušenia pobočiek počas zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Poprade.Ide o súčasť optimalizácie organizačnej štruktúry a rušenia kamenných pobočiek na Slovensku. Podľa riaditeľa mal Poprad enormne veľa pôšt. Povinné sú v tomto meste podľa jeho slov tri, Poprad ich má osem.Pôvodne chcela Slovenská pošta v Poprade zrušiť tri svoje pobočky, po rokovaní s mestom napokon rozhodla o zrušení dvoch. Pri rušení pobočky v Matejovciach rozhodoval podľa Ľuptáka zlý technický stav budovy, ktorú vlastní pošta.„Z pohľadu inšpektorátu práce by sme tam ani dnes nemali byť. Je nebezpečné, aby tam chodili občania, sedeli pracovníci pošty. Ak by budova bola v technicky spôsobilom stave, plánovali sme ju zanechať a boli by zrušené iné pošty, pri nemocnici a druhá by bola v mestskej časti Veľká,“ vysvetlil s tým, že budovu je potrebné zbúrať a postaviť novú.Ide podľa neho o obrovskú investíciu, ktorú si Slovenská pošta v súčasnosti dovoliť nemôže. Dodal, že dva roky s vedením mesta hľadali iný priestor.Primátor mesta Anton Danko uviedol, že pošte ponúkol budovu v Matejovciach, v ktorej sídli mestská polícia. Tá však potrebám Slovenskej pošty nevyhovuje. Podľa Ľuptáka ide o dočasné zrušenie pošty.Zároveň prisľúbil, že pošta dodá do Popradu ďalší balíkobox, ktorý by mohol byť umiestnený napríklad aj v Matejovciach. Ten by mohol nahradiť niektoré služby. Čo sa týka zamestnancov pobočky, tí by o prácu nemali prísť.„Všetkých dobrých ľudí si nechávame, doručovatelia prejdú na poštu číslo jeden,“ povedal a uistil, že zabezpečí miesto aj pre vedúcu pošty.Slovenská pošta ruší na Slovensku viaceré pobočky. Doteraz ich zrušila sedemdesiat, urobila tak aj v piatich podtatranských obciach. Jej generálny riaditeľ poukázal na to, že 67 percent pôšt je v trvalej ekonomickej strate. Na Slovensku je podľa neho povinných 800 pôšt, no má ich 1 600.S počtom 13-tisíc zamestnancov je Slovenská pošta v súčasnosti najväčším zamestnávateľom v krajine. Ľupták poukázal aj na zníženie počtu doručovaných listov za posledných dvadsať rokov pri rovnakom počte pôšt, poštových doručovateľov a pracovníkoch za priehradkou.„Tento rok bude asi historický zlom, prvýkrát Slovensko prepadne pod 100 miliónov listov. Táto situácia je pre nás neúnosná,“ skonštatoval.