Slovenská pošta ruší v Poprade dve svoje pobočky, ale obyvatelia s tým nesúhlasia a spisujú petíciu

S exriaditeľom sa dohodli inak

Ide o podacie pošty

Záujem dlhodobo klesá

Prepad o 30 percent

1.2.2023 (Webnoviny.sk) - V Poprade sa spisuje petícia proti zrušeniu dvoch pobočiek pošty v meste. Jej organizátori v nej uvádzajú, že Slovenská pošta sa rozhodla ukončiť prevádzku pobočiek na sídlisku Západ a na sídlisku Juh v OC Výkrik.Pripomenuli, že pošty slúžili predovšetkým starším obyvateľom oboch sídlisk a boli spádové pre viac ako 15-tisíc obyvateľov. Petíciu zatiaľ podpísalo viac ako 300 ľudí.Petičiari zároveň žiadajú vedenie Slovenskej pošty a ministra dopravy Andreja Doležala o prehodnotenie tohto rozhodnutia.Ešte v júni 2021 počas zasadnutia mestského zastupiteľstva vtedajší generálny riaditeľ Slovenskej pošty Martin Ľupták informoval o zrušení dvoch pobočiek.Pôvodne sa hovorilo o pošte pri nemocnici a v mestskej časti Matejovce. Pri druhej spomínanej bol jedným z dôvodov aj zlý stav budovy, v ktorej sídlila. Nakoniec pre ňu mesto našlo vhodnejšie miesto v priestoroch tamojšej spoločnosti.Namiesto nej však bola zrušená pošta vo Veľkej, nepomohla ani petícia, ktorá sa proti jej zatvoreniu spisovala. Najbližšie to teraz majú Veličania práve k spomínanej pošte na Západe alebo pri železničnej stanici.O zrušení pobočky na sídlisku Západ sa hovorilo aj pred rokom, samospráva vtedy tieto informácie označila za neopodstatnené. Primátor mesta Anton Danko v januári 2022 ubezpečil, že pošta na Západe sa rušiť nebude, ani ostatné pobočky pošty v Poprade. Išlo o výsledok jeho rokovaní s predchodcom súčasného riaditeľa Slovenskej pošty.Ako v stredu dodal, ten mu vtedy prisľúbil, že Poprad môže byť v tomto smere pokojný na niekoľko rokov. Zároveň napísal, že s novým riaditeľom si dohol stretnutie na 15. februára.„Pripomeniem mu sľub jeho predchodcu, ktorý by si mal ctiť aj on. Určite budem bojovať všetkými silami a prostriedkami za zachovanie ostatných popradských pobočiek Slovenskej pošty, a to zvlášť v tých častiach mesta, kde žije najviac starších ľudí,“ reagoval v stredu primátor. Samospráva doplnila, že o výsledkoch rokovania bude verejnosť bezodkladne informovať.Hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková v stanovisku pre agentúru SITA zámer s oboma pobočkami potvrdila.Pripomenula, že spomínané pošty Poprad 6 na Podtatranskej ulici a Poprad 8 na Dostojevského sú podacie pošty. To podľa jej slov znamená, že nevykonávajú výdaj oznámených zásielok.„Vzhľadom k tomu, že záujem o využívanie poštových služieb dlhodobo klesá, ani tieto pošty sa nevyhli kontinuálne sa znižujúcemu záujmu klientov o poskytované služby. Preto Slovenská pošta požiadala Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o uzavretie oboch pobočiek,“ vysvetlila s tým, že regulátor skončenie prevádzky týchto pobočiek schválil.Rovnako potvrdila, že riešenia vzniknutej situácie budú hľadať počas rokovania zástupcov Slovenskej pošty s vedením mesta. Samospráve zároveň podľa jej slov predstavia a ponúknu aj ďalšie vhodné alternatívy ku kamennej pobočke.Dodala, že obyvateľom mesta je aktuálne k dispozícii päť pobočiek pošty a dva balíkoboxy.Slovenská pošta zatvorí v nadchádzajúcich týždňoch na Slovensku takmer dve desiatky svojich pobočiek.Nový riaditeľ Slovenskej pošty Ľubomír Mindek koncom minulého roku informoval, že napríklad doručovanie listových zásielok sa za posledné roky prepadlo o 30 percent, čo znamená, že sa posiela približne o 50 miliónov listov menej.Podľa požiadaviek na kvalitu univerzálnej služby, ktoré stanovil Slovenskej pošte Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb , má byť na každých, aj začatých 22-tisíc obyvateľov najmenej jedna pošta.Vzdialenosť ktoréhokoľvek obývaného miesta súvislo zastavanej časti obce, ktorá má najmenej 25 obyvateľov, má byť k najbližšej pošte najviac 10 kilometrov.