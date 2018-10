Slovenská pošta spúšťa možnosť platenia faktúr cez PAY by square kód

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR/Štefan Puškáš Foto: FOTO TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. októbra (TASR) - Spotrebitelia môžu využiť na poštách po celom Slovensku novú službu - platenie faktúr prostredníctvom PAY by square kódu. Ide o novinku, ktorú zavádza do praxe Slovenská pošta.priblížila hovorkyňa Slovenskej pošty Martina Macková. PAY by square kód predstavuje podľa jej slov štandardizovaný platobný QR kód, ktorý platiteľovi umožňuje zaplatenie faktúry bez nutnosti prepisovania platobných údajov do príkazu na úhradu.dodala Macková. PAY by square kód je podľa jej slov možné naskenovať aj z displeja mobilného zariadenia, a to na vybraných 1167 priehradkách označených príslušnou nálepkou.Spracovanie údajov o platbe je podľa Mackovej bezchybné a rýchlosť pripísania prostriedkov na účet prijímateľa je v režime zrýchlenej platby. To znamená, že finančné prostriedky sú na účet prijímateľa pripísané ešte v ten istý pracovný deň, ak bola služba realizovaná do 10.00 h. V opačnom prípade je platba pripísaná nasledujúci pracovný deň. Faktúry môžu ľudia na poštách zaplatiť aj v hotovosti, Poštovou kartou alebo Poštovou kartou – Komerčnou.avizoval tiež generálny riaditeľ Slovenskej pošty Peter Helexa.