Slovenská pošta spustila do prevádzky novinku, expresné zásielky doručuje už aj po večeroch

23.7.2020 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť Slovenská pošta, a. s. , začala pilotnú prevádzku večerného doručovania expresných zásielok. Zákazníci si sami môžu vybrať čas, kedy im kuriér zásielku doručí. Ako štátna poštová spoločnosť vo štvrtok informovala, keďže ide o pilotný projekt, služba je dostupná zatiaľ iba v Bratislave."Ak sa služba večerného doručovania osvedčí, pošta ju plánuje rozšíriť aj do ďalších krajských miest v rámci Slovenska," uviedla hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková. Odosielateľ podá expres zásielku štandardným spôsobom a adresátovi príde notifikácia o jej podaní zásielky. Jej súčasťou bude aj odkaz na službu Zmena zásielky, kde si zákazník môže príslušnú službu objednať."Po kliknutí na voľbu Zmeniť čas doručenia si zákazník môže vybrať z dvoch časových okien, buď v čase od 18:00 do 19:30 alebo v čase od 19:30 do 21:00. Služba je dostupná aj prostredníctvom Mobilnej aplikácie Slovenskej pošty," priblížila Dorčáková.Ľudia môžu v prípade nutnosti rýchleho doručenia dokumentov, tovaru alebo iných predmetov využiť službu Expresné zásielky s garantovanou lehotou dopravy, s dodaním nasledujúci deň po dni podania. Osobitnou kategóriou sú zásielky Expres kuriér 60, s doručením v tom istom meste do 60 minút od ich prevzatia kuriérom."Zákazníci môžu túto službu využiť na doručenie kvetov, listov, darčekov alebo tovaru v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Poprade, Prešove, Košiciach či Nitre," dodala Dorčáková.Expresné zasielanie tovarov a dokumentov je možné aj do zahraničia prostredníctvom zásielok Expres Mail Servis (EMS) alebo Obchodných balíkov (EPG).