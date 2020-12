Slovenská pošta upozorňuje na podvodné maily, môžete prísť o peniaze

Ako rozlíšiť, že ide o podvod

Pošta elektronicky pýta iba potrebné podklady

8.12.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská pošta upozorňuje verejnosť na nové typy podvodných e-mailov, ktoré sú najnovšie zamerané na poplatky za preclenie tovaru.Veľa ľudí totiž dostáva v mene Slovenskej pošty podvodné e-maily, ktoré ich vyzývajú na uhradenie poplatku za preclenie zásielky. Ako informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková , aj v tomto prípade ide o zneužitie loga pošty a preto by klienti nemali na takéto emaily reagovať."Slovenská pošta nikdy nežiada poplatky prostredníctvom e-mailov či SMS, a to ani pri colnom konaní. Clo aj poplatok za colné konanie zaplatí klient priamo pri doručení zásielky," vysvetlila Dorčáková.Ako upozorňuje Slovenská pošta, okrem týchto podvodných e-mailov sa stále objavujú aj iné falošné e-maily či SMS správy pod hlavičkou Slovenskej pošty, požadujúce od adresátov úhrady poplatkov za doručenie zásielky.Ak klient akceptuje túto falošnú požiadavku, webový odkaz ho presmeruje rovno na platobnú bránu, kde má zadať údaje zo svoje platobnej karty. Klienti by sa však mali mať podľa pošty na pozore, pretože ani v tomto prípade nie je odosielateľom Slovenská pošta.Na falošné e-maily upozorňuje Slovenská pošta aj na svojej webovej stránke, kde sú uvedené informácie, ako zákazníci rozlíšia, že ide o podvodný mail. Na stránke sú aj ukážky, ako môžu takéto falošne maily vyzerať. Dôležitá je aj ostražitosť adresátov, ktorí dostanú takéto podvodné e-maily, aby na ne nereagovali.Základné faktory, podľa ktorých klienti pošty rozpoznajú, že ide o podvod, je okrem iného skutočnosť, že Slovenská pošta nikdy nežiada úhradu žiadnych poplatkov prostredníctvom e-mailov alebo SMS, a to ani za colné konanie.Ak klient dostane zásielku z cudziny, pošta ho najskôr písomne vyzve a colné konanie si vybaví sám alebo prostredníctvom pošty na základe splnomocnenia. Pošta elektronicky pýta od klienta iba potrebné podklady potvrdzujúce hodnotu tovaru (výpis z účtu o platbe za tovar, účet z obchodu, detail transakcie) a druh tovaru (objednávka, faktúra, proforma faktúra, snímka z e-shopu).V mene zákazníka podáva elektronické colné vyhlásenie prostredníctvom bezpečného komunikačného kanála na príslušný colný úrad.Colník vydá rozhodnutie s výmerom platieb a prepustí zásielku, Slovenská pošta ju doručí adresátovi. Zákazník tak na jednom mieste uhradí colné poplatky a poplatok za službu zastupovanie v colnom konaní. Colné poplatky odvedie Slovenská pošta finančnej správe.Ak adresát dostane podvody (phishingový) email, Slovenská pošta odporúča vždy kontrolovať odosielaciu adresu a zároveň nereagovať na podozrivé e-maily a nezadávať žiadne údaje z platobnej karty. "Ak by klienti na tieto podvodné maily už zareagovali a uhradili požadovanú sumu, čím im bola spôsobená škoda, odporúčame im obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní," dodala Dorčáková.