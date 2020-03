Slovenská pošta upravila otváracie hodiny, desiatky pobočiek zostávajú zatvorené

Zmeny zverejňuje na svojom webe

Poštu nemožno úplne zavrieť

23.3.2020 - Slovenská pošta, a. s. od utorka 24. marca upravuje otváracie hodiny svojich pobočiek na celom Slovensku. Ide o jej ďalšie opatrenie s cieľom chrániť zdravie zamestnancov v prevádzke, ako aj obyvateľov miest a obcí pred šírením koronavírusu.Ako štátna poštová spoločnosť v pondelok informovala, počas pracovných dní budú mať pobočky individuálne stanovené otváracie hodiny aj vzhľadom na momentálny stav zamestnancov. Prioritou je v čo najväčšej miere zabrániť šíreniu nákazy."V mestách nad 10-tisíc obyvateľov budú pošty otvorené do 16:00, minimálne jedna pošta bude otvorená jeden deň v týždni do 17:00. V sobotu a v nedeľu budú všetky pošty zatvorené," uviedla hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Rovenská.Spoločnosť odporúča zákazníkom aktuálne otváracie hodiny pobočiek a prípadné zmeny sledovať na jej internetovej stránke, v mobilnej aplikácii, na sociálnej sieti či na informačných plagátoch priamo pri vchode do pobočiek."Slovenská pošta spolupracuje pri informovaní obyvateľov aj s mestskými a miestnymi úradmi. V súčasnosti je z individuálnych prevádzkových dôvodov zatvorených 40 pôšt," priblížila Rovenská.

Slovenská pošta a jej zamestnanci sú súčasťou kritickej infraštruktúry štátu a riadi sa pokynmi Ústredného krízového štábu SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva dopravy a výstavby SR a Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR. Patrí k výnimkám, ktoré musia poskytovať potrebné služby v čase mimoriadnej situácie.