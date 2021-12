Slovenská pošta upravuje pre pandémiu doručovanie zásielok a balíkov

Oznámenie o uložení

Rukavice a vlastné pero

2.12.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská pošta upravuje pre pandémiu koronavírusu doručovanie niektorých doporučených zásielok a balíkov. Obyčajné a doporučené zásielky bez doplnkových služieb dostanú adresáti priamo do schránok.Za deň doručenia sa bude považovať deň vhodenia takejto zásielky do schránky.Ako ďalej informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková, úradné zásielky, doporučené zásielky so službou alebo balíky si prevezmú ľudia na otvorenom priestranstve. „Ak adresáti nebudú zastihnutí, dostanú do poštovej schránky oznámenie o uložení zásielky v pobočke pošty,“ dodala Dorčáková.Pre minimalizovanie rizika šírenia nákazy COVID-19 aj naďalej platia už zavedené ochranné opatrenia nariadené Úradom verejného zdravotníctva SR.V priestoroch pobočiek je počet zákazníkov regulovaný, tzn. v pobočke sa môže aktuálne nachádzať jeden zákazník na 25 metrov štvorcových. Zároveň musia byť dodržiavané dvojmetrové vzájomné odstupy, čo platí aj pre zákazníkov, čakajúcich pred pobočkou. Do priestorov pobočky môžu vstúpiť iba tí zákazníci, ktorí budú mať riadne nasadený respirátor.„Odporúčame priniesť si rukavice a vlastné pero, pri úhrade platieb odporúčame uprednostniť platobnú kartu,“ uzavrela Dorčáková, podľa ktorej ak je to možné, pošta odporúča vybaviť potrebné záležitosti online, cez mobilnú aplikáciu alebo použitím BalíkoBOXov.