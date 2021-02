Slovenská pošta vydala k 30. výročiu založenia Vyšehradskej štvorky špeciálnu poštovú známku

poštovú

So známkou vydali aj obálku

Poštová

poštovej

poštovou

Osuský objasnil históriu

Pôvodné zoskupenie bolo V3

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.2.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská pošta v pondelok vydalaznámku k 30. výročiu založenia Vyšehradskej štvorky (V4). Motívom známky je číslo „30“, ktoré plynulo prechádza do systému štyroch roztvorených článkov reťaze. Myšlienka dizajnu definuje úzke politické, ekonomické a sociálne vzťahy medzi štyrmi krajinami V4, teda Poľskom, Českou republikou, Slovenskom a Maďarskom.Ako informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková , jej nominálna hodnota je 1,70 eura.známka má rozmery 40×30 mm vrátane perforácie a vychádza vo forme upraveného tlačového listu s deviatimi známkami. Vytlačená bola technikou ofsetu.Autorkou výtvarného návrhuznámky je poľská grafička Agnieszka Sobczyńska.Spolu sznámkou vydáva Slovenská pošta aj obálku prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 15. februára 2021 a domicilom mesta Bratislava.Dorčáková priblížila, že na FDC obálke vytlačenej technikou ofset je zobrazená mapa štyroch členských štátov V4 s ich vlajkami. Motívom pečiatky je graficky spracovaný znak V4. Autorom FDC a FDC pečiatky je Adrian Ferda.Poslanec Národnej rady SR SaS ) objasnil, že názov a symbolika Vyšehradskej štvorky pochádza zo stretnutia troch panovníkov, ktoré sa konalo v roku 1335 v uhorskom meste Visegrád.Skonkretizoval, že na stretnutí sa zúčastnil český kráľ Ján Luxemburský, poľský kráľ Kazimír III. Veľký a uhorský kráľ Karol I. Róbert z Anjou.Výsledkom stretnutia bolo dôležité diplomatické zblíženie a dohoda o spoločnej obrane proti silnejúcim Habsburgovcom.Podľa Osuského nastalo po stretnutí obdobie rozkvetu všetkých troch kráľovstiev a všetky dosiahli „nebývalý hospodársky rozmach".Osuský podotkol, že V4 bola pôvodne V3 a vznikla po páde komunistickej totality v roku 1989. Vtedy sa tri krajiny rozhodli pre užšiu spoluprácu s cieľom „návratu“ do Európy. Schôdza, ktorá položila základy projektu trojstrannej spolupráce, bola zvolaná v máji 1990.„V historickom Vyšehrade podpísali 15. februára 1991 Václav Havel Lech Walesa Vyšehradskú deklaráciu. Jej účelom bolo obnovenie štátnej suverenity, eliminácia pozostatkov totalitného systému, vybudovanie parlamentnej demokracie, vytvorenie moderného trhového hospodárstva a plné zapojenie sa do európskeho politického, bezpečnostného, hospodárskeho a právneho systému,“ ozrejmil koaličný poslanec.Po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej republiky a vznikom dvoch samostatných štátov v roku 1993 sa trojstranná spolupráca zmenila na štvorstrannú.