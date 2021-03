Slovenská pošta vydala veľkonočnú známku, motívom je džbán zdobený rastlinami a vtákmi (foto)

pošta

6.3.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenskávydala v piatok 5. marca poštovú známku Veľká noc 2021: Ľudová fajansa, so špecifickým symbolom T2 50g.Označenie zodpovedá cene, ktorá sa zhoduje s výškou poštovej sadzby za list druhej triedy do hmotnosti 50 gramov vo vnútroštátnom styku. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa SlovenskejIveta Dorčáková.Poštová známka má rozmery 26,5×33,9 milimetra, vrátane perforácie, vychádza vo forme tlačového listu s 50 známkami. Známku vytlačila technikou ofsetu Tiskárna Hradištko. Jej motívom je džbán – čepák, zdobený rastlinnými motívmi s vtákmi symbolizujúcimi jar zo zbierkového fondu Slovenského národného múzea (SNM) – Múzea Ľudovíta Štúra v Modre.Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 5. marec 2021 a domicilom mesta Bratislava. Motívom prítlače FDC obálky je stojan na vajcia s jarnou tematikou. Motívom FDC pečiatky je nádoba na vajce v tvare sliepky. FDC vytlačila technikou ofsetu spoločnosť BB Print. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, FDC a FDC pečiatky je Adrian Ferda.V piatok vydala Slovenskáaj celinovú pohľadnicu s natlačenou známkou na adresnej strane, identickou s poštovou známkou Veľká noc 2021: Ľudová fajansa, so špecifickým symbolom T2 50g. Motívom obrazovej strany pohľadnice je keramika spojených nádob, ktoré sa môžu použiť ako váza na jarné kvety.Autorom výtvarného návrhu celinovej pohľadnice je Adrian Ferda. Pohľadnicu vytlačila ofsetovou technikou spoločnosť Tiskárna Hradištko. Predajná cena pohľadnice je 1,15 eura.