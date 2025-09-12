Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

12. septembra 2025

Slovenská pošta vydáva novú známku, motívom je ocenená ilustrácia z detskej knihy Pabla Nerudu


Slovenská pošta v piatok vydáva novú poštovú známku s názvom "Bienále ilustrácií Bratislava 2025". Motívom známky je ...



Zdieľať
posta 676x451 12.9.2025 (SITA.sk) - Slovenská pošta v piatok vydáva novú poštovú známku s názvom "Bienále ilustrácií Bratislava 2025". Motívom známky je ilustrácia z knihy Pabla Nerudu Kniha otázok, ktorú vytvorila Paloma Valdiviaová z Čile. Za tieto ilustrácie získala na Bienále ilustrácií Bratislava 2023 hlavnú cenu Grand Prix BIB 2023.

Známka nesie špecifické označenie


Známka s rozmermi 40 × 40 mm vychádza vo forme tlačového listu s 35 známkami, tlačená bola ofsetom v spoločnosti Tiskárna Hradištko. Súčasne vychádza aj obálka prvého dňa (FDC) s príležitostnou pečiatkou a prítlačou – obe nesú rovnaký motív ilustrácie.

Autorom výtvarného návrhu známky, pečiatky aj prítlače je akad. mal. Vladislav Rostoka. Táto známka nesie špecifické označenie T2 50 g, ktoré zodpovedá cene poštovného za list druhej triedy do 50 gramov vo vnútroštátnom styku.

Valdiviaovej vášňou sú detské obrázkové knižky


Bienále ilustrácií Bratislava, ktoré organizuje BIBIANA – medzinárodný dom umenia pre deti, patrí medzi významné svetové podujatia v oblasti ilustrácie detských kníh. Tento rok oslavuje 30. ročník a 60 rokov tradície.

Paloma Valdiviaová vyštudovala grafický dizajn na Pontificia Universidad Católica de Chile a postgraduálne štúdium – kreatívnu ilustráciu absolvovala na EINA School of Art and Design Barcelona, Španielsko. Jej hlavnou vášňou sú detské obrázkové knižky, k ktoré boli preložené do 12 jazykov. Ako pedagogička vedie oddelenie Ilustrácie a autobiografického príbehu na Pontificia Universidad Católica de Chile.

Cena Grand Prix BIB 2023


"Kniha je múzeum, okno, sú to svetlá ako ohňostroje, ktoré nás osvetľujú v detstve. Sú to aj chvíle pokoja, rozjímania, radosti a pohľady na iné svety, ktoré s nami existujú a ktoré nepoznáme, ešte," hovorí Paloma Valdiviaová.

Cenu Grand Prix BIB 2023 dostala za ilustrácie k dvojjazyčnej knihe autora Pabla Nerudu Kniha otázok. Predmetom je poézia, ktorú ilustrátorka obohatila svojím výtvarným umením. Nová známka aj sprievodné produkty sú od dnešného dňa dostupné v predaji.


Zdroj: SITA.sk - Slovenská pošta vydáva novú známku, motívom je ocenená ilustrácia z detskej knihy Pabla Nerudu © SITA Všetky práva vyhradené.

