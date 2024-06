Slovenská pošta vydáva prezidentskú známku Petra Pellegriniho, dostupná bude od inaugurácie

Celkový náklad 120-tisíc kusov známok

Akademický maliar Vladislav Rostoka

Zberateľské obálky s pečiatkou FDC





Vladislav Rostoka, autor dizajnu, je skúsený známkový tvorca s množstvom domácich a zahraničných ocenení. Je autorom dizajnu posledných prezidentských známok venovaných Andrejovi Kiskovi a Zuzane Čaputovej a získal uznanie za svoju prácu aj na medzinárodnej úrovni. Vydávanie prezidentských poštových známok je už tradičnou poštovou praxou, ktorá sa začala v roku 1840 známkou britskej kráľovnej Viktórie a pokračuje dodnes v rôznych krajinách sveta vrátane Slovenska. Prvú prezidentskú známku v Československu vydali v roku 1920 pri príležitosti 70. narodenín Tomáša Garrigue Masaryka. V tradícii sa pokračuje aj po rozdelení Česko-Slovenska ako na Slovensku, tak aj v Česku.





14.6.2024 (SITA.sk) - Slovenská pošta vydáva prezidentskú poštovú známku Petra Pellegriniho . Známku vydávajú od soboty 15. júna, a teda odo dňa inaugurácie novozvoleného prezidenta.Známka Prezident SR podľa slov Slovenskej pošty reflektuje tradíciu aj moderné trendy, má špecifický kruhový tvar a využíva technológiu samolepky.Známka má priemer 35 mm a vydáva sa na hárku so šiestimi známkami, čo súčasne symbolizuje šiesty mandát prezidenta SR. Celkový náklad je 20-tisíc hárkov, a teda 120-tisíc kusov známok. Cena jednej známky bude jedno euro a verejnosť si ju môže zakúpiť od 15. júna.Pošta súčasne opísala, že známka sa tlačí piatimi farbami, z čoho tri farby sa používajú na tlač portrétu. Dve na sprievodnú symboliku, tlač nominálnej hodnoty sa tlačí červenou farbou a nápis Slovensko tmavomodrou farbou.Zúbky na známkach sú vyrobené špeciálne upravenou raznicou. Autorkou grafického dizajnu známky je akademický maliar Vladislav Rostoka, ktorý šikovne zakomponoval monogram prezidenta PP do štátno-heraldického symbolu lipovej ratolesti.„Ak zakryjeme polovicu lipovej ratolesti, objavíme do seba vsunuté veľké a malé P - Peter Pellegrini," priblížila pošta a informovala, že v deň uvedenia známky budú mať mimoriadne otvorenú predajňu POFIS na Námestí SNP v Bratislave od 8:00 do 12:00, kde bude k dispozícii aj príležitostná poštová pečiatka.Slovenská pošta zároveň vydá aj špeciálne zberateľské obálky s pečiatkou FDC, ktoré obsahujú čelný pohľad na prezidentský palác a text sľubu prezidenta SR. Cena pamätného listu bude 1,70 eur.Slávnostná inaugurácia prezidentskej známky sa uskutoční 19. júna o 15:00 v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici s prítomnosťou samotného prezidenta, ktorý bude podpisovať známky filatelistickým zberateľom i širokej verejnosti.