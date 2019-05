Slovenská pošta vydáva známku Europa 2019: Vzácne vtáky-krakľa belasá

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 2. mája (TASR) – Slovenská pošta (SP) sa aj tento rok zapojí do súťaže Asociácie európskych poštových operátorov PostEurop o najkrajšiu známku emisie Europa. Motívom poštovej známky SP je vzácny vták krakľa belasá. TASR o tom informovala špecialistka na styk s verejnosťou SP Eva Rovenská.ozrejmila Rovenská s tým, že krakľa je v SR považovaná za jeden z najohrozenejších vtáčích druhov.dodala.Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, First Day Cover obálky, First Day Cover pečiatky a líniovej rozkresby poštovej známky je akademický maliar Rudolf Cigánik. Známka v nominálnej hodnote 1,70 eura má rozmery 44,1 krát 26,5 milimetra vrátane perforácie. Vychádza vo forme upraveného tlačového listu s ôsmimi známkami.Súčasne s poštovou známkou bude podľa Rovenskej vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou First Day Cover (FDC). Motívom pečiatky je sediaca krakľa belasá. Motívom prítlače obálky je krakľa belasá stvárnená pri konzumácii potravy.SP vydá k poštovej známke aj známkový zošitok a nálepný list. Známkový zošitok bude obsahovať šesť kusov známok Europa 2019: Vzácne vtáky - krakľa belasá s nominálnou hodnotou 1,70 eura. Motívom nálepného listu formátu A5 je autorská kresba krakle belasej.