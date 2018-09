Slovenská pošta vyhlásila súťaž na dodávku tlačív

Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. septembra (TASR) - Slovenská pošta chce zabezpečiť dodávku rôznych tlačív za odhadovanú cenu 1,1 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty. Na zákazku vyhlásila súťaž, o ktorej informovala vo vestníku verejného obstarávania.Tlačivá majú slúžiť pre potreby pôšt a úsekov na plnenie pracovných úloh. Súčasťou zákazky je aj distribúcia tlačív na určené miesta. Dodávka tlačív by mala byť určená na obdobie štyroch rokov. Slovenská pošta by chcela uzavrieť rámcovú dohodu s jedným uchádzačom.V tendri sa použije elektronická aukcia a zákazka by sa mala financovať z finančných prostriedkov Slovenskej pošty viazaných na tento účel. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude cena. Záujemcovia o súťaž môžu predložiť ponuky alebo žiadosti o účasť v tendri do 9. októbra tohto roku.