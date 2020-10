Rúško alebo iná ochrana tváre

Rukavice a vlastné pero

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.10.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská pošta vyplatí štátne sociálne dávky a dôchodky aj počas núdzového stavu. Od pondelka 19. októbra do utorka 27. októbra 2020 vypláca štátne sociálne dávky vrátane dôchodkov obyvateľom do vlastných rúk v pobočkách pošty alebo priamo na adresu.Slovenská pošta vyzýva poberateľov týchto dávok, aby pri ich preberaní zodpovedne a dôsledne dodržiavali všetky bezpečnostné a hygienické nariadenia, čím ochránia seba i pracovníkov Slovenskej pošty.Ako ďalej informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková , na vyplácanie sociálnych dávok a dodržiavanie bezpečnostných opatrení budú dohliadať zamestnanci Slovenskej pošty v spolupráci so zamestnancami bezpečnosti a polície.Každý mesiac v druhom a treťom týždni Slovenská pošta zaznamenáva vyššiu návštevnosť pobočiek takmer o 30 percent, čo je spôsobené hlavne výplatou štátnych sociálnych dávok a dôchodkov, platbami šekov a iných platobných poukazov. Ide štandardne o dva najviac vyťažené týždne v mesiaci.V októbri Slovenská pošta vyplatí takmer 250-tisíc sociálnych dávok. Klienti si ich môžu vyzdvihnúť v pobočkách pošty kedykoľvek v priebehu deviatich dní v čase otváracích hodín, nie je teda nevyhnutné prísť okamžite v prvý deň výplaty sociálnych dávok.Pre minimalizovanie rizika šírenia nákazy COVID-19 je potrebné v súlade s novými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva regulovať počet zákazníkov v priestoroch pobočiek. To znamená, že v pobočke sa môže nachádzať jeden zákazník na 15 meter štvorcový.Zároveň musia byť dodržiavané dvojmetrové vzájomné odstupy, čo platí aj pre zákazníkov čakajúcich pred pobočkou. Do priestorov pobočky môžu vstúpiť iba tí zákazníci, ktorí budú mať riadne nasadené ochranné rúško alebo inú ochranu tváre, ako napríklad šál či šatku.Slovenská pošta odporúča, aby si zákazníci priniesli rukavice a vlastné pero. Pri úhrade platieb odporúčame uprednostniť platobnú kartu, aby klienti i zamestnanci čo najmenej prichádzali do kontaktu s hotovosťou. K dispozícii je aj dezinfekcia rúk.Zákazníkov dôrazne žiadame, aby všeobecné ochranné opatrenia dodržiavali, a tých, ktorí sú v karanténe, aby na pošty nechodili. V rámci ochranných opatrení pobočky Slovenskej pošty sú pravidelne čistené, vetrané a dezinfikované, a to aj počas dňa cez pravidelné dezinfekčné prestávky.Preventívne ochranné opatrenia, ako aj pravidlá bezpečného správania klientov pri využívaní poštových služieb sú zverejnené na webovej stránke Slovenskej pošty v časti Ochranné opatrenia. Všetky kľúčové hygienické opatrenia sú formou piktogramu viditeľne umiestnené pred vstupom na poštu.