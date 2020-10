Slovenská pošta vyzýva ľudí k zodpovednému správaniu, odporúča rukavice a vlastné perá

Uprednostňujú platobné karty

Treba dodržiavať aj odstup

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.10.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská pošta žiada ľudí o zodpovedné dodržiavanie bezpečnostných a hygienických opatrení, ktoré nariadil Úrad verejného zdravotníctva SR vzhľadom na nárast počtu prípadov infikovaných osôb na COVID-19 a v záujme znižovania rizika šírenia tohto ochorenia.Ako informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková , týka sa to nielen klientov v pobočkách, ale aj adresátov pri preberaní zásielok od doručovateľov.V záujme ochrániť zdravie klientov, ale aj zamestnancov žiada Slovenská pošta o zodpovedné dodržiavanie zavedených ochranných a hygienických opatrení. Klienti musia mať pri vstupe do interiérov pošty prekryté horné dýchacie cesty (nos a ústa), k dispozícií majú aj dezinfekciu rúk.Na zvýšenie bezpečnosti sa odporúča používať vlastné ochranné rukavice, vlastné pero a dodržiavať dvojmetrový odstup v rade. Pri úhrade platieb odporúča pošta uprednostniť platobnú kartu, aby bol čo najmenší kontakt s hotovosťou.V rámci ochranných opatrení pobočky Slovenskej pošty pravidelne čistia priestory, vetrá sa a dezinfikuje sa, a to aj počas dňa cez pravidelné dezinfekčné prestávky. Rovnako ako v pobočkách pošty, aj pri doručovaní platia bezpečnostné a hygienické opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19.Pri preberaní zásielky musí byť adresát vybavený ochranným rúškom alebo inou ochranou tváre (šatka, šál) a odporúča sa aj vlastné pero. Treba dodržiavať aj primeraný odstup medzi doručovatel'om a adresátom.