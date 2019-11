Slovenská pošta zabodovala medzi najkrajšími známkami sveta

Fotografia Ladislava Bielika, ktorá zobrazuje muža s odhalenou hruďou pred okupačným tankom, bola motívom pre novú poštovú známku. Foto: Slovenská pošta Foto: Slovenská pošta

Bratislava 7. novembra (TASR) - Slovenská pošta (SP) bodovala minulý týždeň (30. 10.) v madridskej Real Casa de la Moneda na udeľovaní ocenenia za najkrajšie poštové známky sveta vydané v roku 2018 v súťaži Nexofil the Best Stamp of the World". Získala v nej rekordný počet ocenení. TASR o tom informovala hovorkyňa SP Eva Rovenská.Ako ďalej uviedla, najviac ocenení získal hárček poštovej známky "Umenie: Ladislav Bielik – Muž s odhalenou hruďou pred okupačným tankom", ktorá bola vydaná 21. augusta 2018 pri príležitosti 50. výročia nenásilného odporu občanov Česko-Slovenska proti invázii vojsk Varšavskej zmluvy na základe iniciatívy neziskovej spoločnosti Camera Obscura.dodala s tým, že výtvarné návrhy emisie realizovali v súčasnosti najlepší známkoví tvorcovia: akad. maliar Vladislav Rostoka (grafický dizajn) a akad. maliar Rudolf Cigánik (oceľorytina).poznamenala.Na 3. mieste v kategórii najlepší dizajn poštovej známky na svete za rok 2018 sa v Madride umiestnila aj emisia "Deň poštovej známky: Alfons Mucha", ktorú vytvoril akad. maliar Vladislav Rostoka pri príležitosti 100. výročia vydávania československých poštových známok a ktorá už v minulom roku získala cenu ministra dopravy a výstavby SR za najkrajší výtvarný návrh poštovej známky.Súťaž o najkrajšie známky sveta "Premios Nexofil a los Mejores Sellos del Mundo - The Best Stamp of the World" sa koná od roku 2013 v Madride a organizuje ju spoločnosť Grupo NEXO v spolupráci so Španielskou poštou (Correos) a Španielskou kráľovskou mincovňou (Real Casa de la Moneda). Prezidentom organizačného výboru je Eugenio de Quesada, ktorý je editorom a riaditeľom medzinárodne uznávaného filatelisticko-numizmatického časopisu EL ECO – Filatelico et Numismatico, vychádzajúceho 75 rokov. Ako ďalej uviedla Rovenská, práve pri príležitosti trištvrte storočnice existencie tohto časopisu organizačný výbor udelil aj ocenenia za najlepšie známky vydané za prvých päť rokov existencie súťaže 2013 – 2017, v ktorej SP získala ďalšie ocenenie, a to 1. miesto za najkrajší hárček sveta za poštovú známku "1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu" vydanú v roku 2013 podľa výtvarného návrhu Dušana Kállaya v ryteckej transkripcii Miloša Ondráčka.