Slovenská pošta začne od štvrtka vyplácať sociálne dávky, upozorňuje aj na opatrenia proti COVID-19

13.12.2021 (Webnoviny.sk) - Sociálne dávky začnú vyplácať od 16. decembra, odovzdávať príjemcom ich budú do 23. decembra. Informuje o tom Slovenská pošta prostredníctvom tlačovej správy.Slovenská pošta upozorňuje na opatrenia proti šíreniu infekcie COVID-19 . V priestoroch pobočiek je počet zákazníkov regulovaný, čiže v pobočke sa môže aktuálne nachádzať jeden zákazník na 25 metrov štvorcových.Zároveň sa musia dodržiavať dvojmetrové vzájomné odstupy, čo platí aj pre zákazníkov čakajúcich pred pobočkou. Do priestorov pobočky môžu vstúpiť iba tí zákazníci, ktorí budú mať riadne nasadený respirátor s výnimkou zákazníkov podľa príslušnej vyhlášky ÚVZ SR. K dispozícii je aj dezinfekcia rúk."Odporúčame priniesť si vlastné pero a pri úhrade platieb odporúčame uprednostniť platobnú kartu,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková.Štátne sociálne dávky budú vyplácané obyvateľom do vlastných rúk v pobočkách pošty alebo na adresu. Pošta očakáva pre predvianočnú prevádzku v pobočkách najväčší nápor zákazníkov. Slovenská pošta vyplatí zhruba 220-tisíc dávok.