Slovenská pošta zrušila tender na poskytovanie technickej služby, za štyri roky mala zaplatiť milióny eur

18.8.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská pošta, a. s., zrušila takmer rok trvajúcu verejnú súťaž na poskytovanie technickej služby počas štyroch rokov za predpokladanú hodnotu 4,5 mil. eur bez DPH.Štátna spoločnosť o tom informovala vo Vestníku verejného obstarávania so všeobecným zdôvodnením, že vo verejnom obstarávaní nemohla pokračovať, lebo inak by to mohlo mať vplyv na jeho negatívny výsledok.Zákazka na technické služby na základe tendra z augusta 2020 mala byť zameraná na pravidelné odborné prehliadky a skúšky, pravidelné kontroly funkčnosti bezpečnostných zariadení v objektoch Slovenskej pošty, ako aj na ich záručný a pozáručný servis či projektovanie a montáž. Tender posudzoval opakovane Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Ešte začiatkom tohto roka zastavil konanie o námietkach jedného navrhovateľa proti vylúčeniu a v auguste preskúmal postup poštárov v súťaži na základe vlastného podnetu pred uzavretím zmluvy.Slovenská pošta zároveň musí v prvej časti opakovaného tendra na poskytovanie strážnej služby pri preprave finančných hotovostí na západe Slovenska zrušiť rozhodnutie o vyhodnotení ponúk a opäť vyhodnotiť ponuku nemenovaného uchádzača z hľadiska mimoriadne nízkej ponuky.Nariadil to ÚVO po preskúmaní námietok proti vyhodnoteniu ponúk. Táto časť zákazky s odhadovanou cenou 2,26 mil. eur bez DPH je určená pre Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky a Nitriansky samosprávny kraj.Nová verejná súťaž na strážnu službu pri preprave finančných hotovostí z apríla tohto roka bola rozdelená podľa regiónov na tri časti. Celková predpokladaná hodnota zákazky na štyri roky bola 4,32 mil. eur bez DPH.Dve časti tohto obstarávania pre stredné a východné Slovensko už poštári ukončili, pričom obe rámcové zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti uzavreli koncom júna so spoločnosťou Bonul , s. r. o., takmer za 993-tis. eur a 865-tis. eur bez DPH. Ponuky v týchto častiach súťaže pre stred a východ Slovenska predložili traja, resp. štyria uchádzači, pre nezloženie zábezpeky bol v oboch častiach jeden vylúčený.Agentúra SITA požiada o vyjadrenie Slovenskú poštu.