Slovenská reprezentácia biatlonistov v Osrblí má skromné ambície

SR budú reprezentovať:



juniorky do 22 rokov: Veronika Machyniaková, Aneta Smerčiaková, Veronika Haidelmeierová, Henrieta Horvátová, tréner Jaroslav Kamenský



juniori do 22 rokov: Matej Baloga, Matej Lepeň, Lukáš Ottinger, Tomáš Sklenárik, tréner Milan Gašperčík



kadetky do 18 rokov: Mária Remeňová, Zuzana Remeňová, Barbora Horniaková, Ema Kapustová, tréner Peter Kazár



kadeti do 18 rokov: Peter Golian, Jakub Kolečár, Dominik Petráň, Matej Gregor, tréner Filip Kramla

Program MSJ (27. januára - 3. februára):



nedeľa: vytrvalostné preteky, 11.00 kadeti na 12,5 km, 14.00 kadetky na 10 km



pondelok: vytrvalostné preteky, 11.00 juniori na 15 km, 14.00 juniorky na 12,5 km



utorok: štafety, 11.00 kadeti na 3x7,5 km, 14.00 kadetky na 3x6 km



streda: štafety, 11.00 juniori na 4x7,6 km, 14.30 juniorky na 3x6 km



štvrtok: voľný deň



piatok: šprint, 11.00 kadeti na 6 km, 14.00 kadetky na 6 km



sobota: šprint, 11.00 juniori na 10 km, 14.00 juniorky na 7,5 km



nedeľa: stíhacie preteky, 11.10 juniori na 12,5 km, 12.00 juniorky na 10 km, 14.15 kadeti na 10 km, 15.20 kadetky na 7,5 km

Osrblie 25. januára (TASR) - Slovenskí mladí biatlonisti na majstrovstvách sveta juniorov a kadetov v Osrblí budú štartovať od nedele so skromnými ambíciami. Napriek tomu sa od nich očakáva, že tí najskúsenejší sa objavia medzi desiatkou najlepších v individuálnych pretekoch. Dovedna sa bude bojovať o 16 medailových kolekcií.Vlani v estónskom Otepää, ktoré s 15 medailami (8-2-5) patrilo najmä Rusku, sa zo Slovákov vtedy ešte kadet Tomáš Sklenárik objavil až trikrát v individuálnych pretekoch v najlepšej desiatke, 5. bol vo vytrvalostných, 10. v šprinte, 9. v stíhačke, a práve na neho i Mateja Balogu sa slovenská 16-členná výprava bude v juniorskej kategórii najviac spoliehať.Prezident zväzu Tomáš Fusko, zároveň aj podpredseda organizačného výboru MSJ, nepochybuje, že Osrblie zažije skvelý šampionát:Osrblie bolo v minulosti známe aj výkyvmi počasia, no tentoraz januárový termín doprial organizátorom všetko potrebné, najmä mrazivé počasie a dostatok snehu.dodal Fusko.História MSJ potvrdzuje, že mládežnícky šampionát je vstupnou bránou do veľkého biatlonu. Práve v Osrblí v roku 1994 dal o sebe vedieť dvoma zlatými Francúz Raphael Poirée, ktorý sa stal vzápätí veľkou osobnosťou. Medailové spomienky na MSJ mal aj geniálny Nór Ole Einar Björndalen, ktorý sa v roku 1993 v Ruhpoldingu prvýkrát ovenčil dvoma zlatými medailami. Prenikavé výsledky na MSJ dosiahla aj Anastasia Kuzminová, v roku 2005 ešte pod menom Šipulinová bola vo fínskom Kontiolahti bronzová v šprinte a členka víťaznej štafety Ruska, v roku 2003 sa presadila aj v poľskom Koscielisku ako kadetka so striebrom vo vytrvalostných pretekoch.