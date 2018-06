Slovenská republika je už 25 rokov členským štátom Rady Európy

Bratislavský hrad, archívna snímka. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štrasburg 30. júna (TASR) - Od prijatia Slovenskej republiky (SR) za člena Rady Európy (RE) uplynie v sobotu 30. júna 25 rokov.Členskou krajinou Rady Európy sa samostatná Slovenská republika stala 30. júna 1993, pol roka po svojom vzniku.Podmienkou členstva štátu v Rade Európy je záväzok dodržiavať princípy právneho štátu a demokracie a rešpektovať základné ľudské práva a slobody. Členský štát musí byť zmluvnou stranou štatútu RE a musí tiež prijať a uplatňovať Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Slovensko dohovor ratifikovalo 18. mája 1992.Rada Európy je najstaršia európska politická organizácia. Vznikla 3. augusta 1949, keď vstúpil do platnosti Štatút Rady Európy, teda zmluva podpísaná 5. mája 1949, ktorou túto organizáciu založili predstavitelia Belgicka, Francúzska, Holandska, Luxemburska, Spojeného kráľovstva, Írska, Talianska, Dánska, Nórska a Švédska. Organizácia sídli vo Francúzsku v Štrasburgu v Paláci Európy. Rokovacími jazykmi sú angličtina a francúzština. V súčasnosti má 47 členov. Orgánmi RE sú: Výbor ministrov, ktorý je zložený z ministrov zahraničných vecí členských krajín, Parlamentné zhromaždenie (PZ), Kongres miestnych a regionálnych orgánov a Stály administratívny aparát (sekretariát Rady Európy).Zodpovednosť za realizáciu strategických cieľov, čerpanie rozpočtových prostriedkov a dohliadanie na každodenný chod organizácie a sekretariátu je zverená generálnemu tajomníkovi RE. V súčasnosti túto funkciu zastáva Nór Thorbjörn Jagland, ktorého zvolili v septembri 2009.Od polovice novembra 2007 do polovice mája 2008 Slovensko prvýkrát predsedalo Rade Európy. To znamená, že minister zahraničných vecí SR po obdobie šiestich mesiacov predsedal Výboru ministrov Rady Európy.Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) bol zriadený Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorý bol prijatý v roku 1950. Od 1. novembra 1998 funguje ESĽP ako stály súdny orgán, ktorý právne záväznými a vykonateľnými rozsudkami rozhoduje o porušení práv garantovaných dohovorom. Sudcov ESĽP volí Parlamentné zhromaždenie RE, ktoré 29. septembra 2015 na obdobie deviatich rokov zvolilo za slovenského sudcu ESĽP Alenu Poláčkovú. Zástupkyňou SR pred ESĽP je Marica Pirošíková.Vo Výbore ministrov RE v súčasnosti reprezentuje SR minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák.V Štrasburgu je na úrovni veľvyslanca zriadená Stála misia SR pri Rade Európy. Jej vedúcim predstaviteľom je stály predstaviteľ SR pri Rade Európy Marek Eštok (od 31. augusta 2017).Slovensko v Parlamentnom zhromaždení RE zastupuje Stála delegácia piatich poslancov a piatich náhradníkov zložená z poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.