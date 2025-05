Slovenská spoločnosť pediatrov: Smrť Zuzany Pietovej je hrozivým varovaním pred narastajúcou agresiou

Tragický incident na ulici v Nitre

Výnimočná odborníčka, ktorá zasvätila život deťom

31.5.2025 (SITA.sk) - Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti Slovenskej lekárskej spoločnosti (SSPPS SLS) vyjadrila hlbokú ľútosť nad tragickou smrťou výnimočnej detskej lekárky Zuzany Pietovej v Nitre. Sedemdesiatsedemročná žena bola obeťou úmyselného útoku vodiča motorového vozidla.Uvedená spoločnosť zároveň dôrazne odsudzuje akékoľvek prejavy násilia, agresivity a intolerancie v spoločnosti. Akékoľvek úmyselné konanie, ktoré vedie k ublíženiu inému človeku, nieto ešte ku strate ľudského života, musí byť podľa nej bezpodmienečne odsúdené každým jednotlivcom i celou spoločnosťou.Nešťastie sa stalo v piatok popoludní. Šesťdesiatdvaročný muž prešiel na Svätourbanskej ulici s autom do protismeru, kde zrazil ženu na bicykli. Tá, aj napriek snahe záchranárov, zraneniam podľahla. Policajti vodiča podrobili dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom.Ako v piatok napísali na sociálnej sieti, okolnosti, miera zavinenia a presná príčina tohto prípadu sú predmetom vyšetrovania. Televízia Joj na svojom portáli noviny.sk uviedla, že vodič zrazil cyklistku úmyselne. „Vodič tvrdí, že mu celá Nitra ubližuje, preto sa rozhodol spáchať tento čin," informovala televízia Joj. Doplnila, že zrazená cyklistka v minulosti pracovala ako detská lekárka, v čase incidentu bola na dôchodku.Pietová podľa SSPPS SLS pracovala ako detská lekárka v Turčianskych Tepliciach. V roku 2010 sa presťahovala do Nitry, kde žila až do svojej tragickej smrti. „Bola nielen odborníčkou vo svojom povolaní, ale aj človekom s veľkým srdcom, ktorý dennodenne prinášal nádej a pomoc najmenším pacientom aj ich rodinám. Celý svoj profesionálny život zasvätila starostlivosti o zdravie detí a neúnavnú prácu dopĺňala neustálym vzdelávaním sa. Jej strata je nenahraditeľná,“ reagovala dnes odborná spoločnosť, ktorej bola členkou.Zároveň vyzvala spoločnosť, aby sa postavila proti násiliu v akejkoľvek podobe, aby odmietla kultúru násilia, aby si ctila princípy rešpektu, empatie a spravodlivosti. „Táto tragická udalosť je hrozivým upozornením na šíriacu sa hrubosť, necitlivosť či agresivitu a je zodpovednosťou každého, najmä však verejne pôsobiacich osobností, aby spoločnosť viedli k tolerancii a úcte, a aby sami boli príkladom,“ dodala.