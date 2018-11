Slovenská sporiteľňa dosiahla v 3. štvrťroku zisk 141,6 milióna eur

Slovenská sporiteľňa, archívne foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. novembra (TASR) - Slovenská sporiteľňa ku koncu tretieho štvrťroka tohto roka dosiahla nárast čistého zisku. Medziročne stúpol o 12,2 % na 141,6 milióna eur. Vyplýva to zo zverejnených hospodárskych výsledkov banky.Sporiteľňa zaznamenala nárast vkladov aj úverov. Objem úverov klientom sa medziročne zvýšil o 7,6 % na 12,6 miliardy eur. Vklady vzrástli medziročne o 9,4 % na 13,6 miliardy eur.uviedol v správe pre médiá predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne Peter Krutil.Banková daň, ktorú musí sporiteľňa platiť, sa medziročne zvýšila na úroveň 22,5 milióna eur. Ročný príspevok do rezolučného fondu bol vykázaný v odhadovanej výške 2,7 milióna eur. Odvod do Fondu ochrany vkladov sa medziročne zvýšil o 8,4 % na úroveň 0,9 milióna eur. Celková odvodová povinnosť banky je na úrovni 26,1 milióna eur.Čistý úrokový výnos banky medziročne mierne vzrástol o 0,1 % na 328,3 milióna eur.uviedla sporiteľňa.Čistý príjem z poplatkov a provízií sa medziročne zvýšil o 16,3 % na 96,6 milióna eur.priblížila sporiteľňa.Kapitálová primeranosť sporiteľne dosiahla ku koncu tretieho štvrťroka úroveň 17,6 %. Naďalej tak výrazne prekračuje zákonom stanovenú hranicu.